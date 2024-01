POŽIAR DETSKEJ NEMOCNICE: Zahynuli štyri deti

Bagdad 9. januára (TASR) – Štyri deti zahynuli v pondelok počas požiaru pôrodníckeho oddelenia v meste Diwaníja na juhu Iraku. Oznámilo to iracké ministerstvo zdravotníctva a Červený kríž. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Vyhlásenie Irackého Červeného kríža uvádza, že počas požiaru bolo evakuovaných 150 detí a 190 dospelých osôb. Príčinou bol elektrický skrat, od ktorého sa vznietil odpadový papier a materiál patriaci spoločnosti, ktorá nemocnicu renovovala. Priamo na mieste po uhasení plameňov to vyhlásil iracký premiér Muhammad Šijá Súdání, ktorý tiež nariadil okamžité rozviazanie pracovného pomeru so zodpovednými osobami.



"Do budovy vnikol dym, no nie plamene," uviedol premiér. Podľa jeho slov dym zadusil štyri predčasne narodené deti v inkubátoroch.



Porušovanie bezpečnostných predpisov v stavebníctve a doprave je v Iraku bežné. V júli 2021 si požiar covidového oddelenia nemocnice na juhu Iraku vyžiadal 60 obetí. Niekoľko mesiacov predtým spôsobil výbuch kyslíkových fliaš v nemocnici v Bagdade požiar, pri ktorom zahynulo viac než 80 ľudí.