Vyše 6000 letov bolo zrušených počas predĺženého vianočného víkendu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

New York 26. decembra (TASR) - Počas predĺženého vianočného víkendu bolo na celom svete zrušených viac ako 6000 letov a ďalšie tisícky ich meškali, informovala v sobotu podľa agentúry AP webová stránka Flightaware.com.Najviac však prepravu cestujúcich ovplyvnila pandémia a šírenie omikron variantu koronavírusu SARS-CoV-2, keďže v dôsledku pozitívneho výsledku testu zo služieb alebo pre kontakt s takouto osobou vypadli piloti, letušky a ďalší technický personál.Táto situácia prinútila spoločnosti Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue, Alaska Airlines a mnoho ďalších dopravcov s obmedzeným počtom zamestnancov, aby rušili lety v dňoch okolo Vianoc, keď majú zvyčajne najviac klientov.Cestovný chaos v Spojených štátoch, kde bolo odvolaných asi tisíc letov, komplikuje ešte aj nepriaznivé počasie na západe krajiny, ktoré spôsobuje zmätok na cestách a iných pozemných trasách.Rušenie časti letov prispieva k frustrácii z pandémie u mnohých ľudí, ktorí sa chceli alebo chcú cez sviatky stretnúť so svojimi rodinami po tom, čo boli minuloročné Vianoce výrazne obmedzené.Podľa odhadov Americkej automobilovej asociácie malo medzi 23. decembrom a 2. januárom cestovať lietadlom, vlakom alebo automobilom viac ako 109 miliónov Američanov, čo je oproti minulému roku nárast o 34 percent.Väčšina z týchto plánov sa však zrodila ešte pred vypuknutím najnovšej vlny pandémie spôsobenej variantom omikron, ktorý sa medzičasom stal v Spojených štátoch dominantným.Štát New York napr. v piatok oznámil, že zaznamenal rekordný denný prírastok v počte prípadov - 44.431, pričom počet nových prípadov vzrástol aj celoštátnom meradle.Pokiaľ ide o počasie, zatiaľ čo východné štáty USA zažívajú nezvyčajne vysoké teploty, Národná meteorologická služba vydala pre veľkú časť amerického Západu varovanie pred zimnými búrkami vrátane hlbokého mrazu.Podľa predpovedí má tento víkend napadnúť 61 až 122 centimetrov snehu, pričom na niektorých miestach v Kalifornii a Oregone budú snehové zrážky ešte bohatšie.