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Počas preletu nad oblasťou pestovania koky v Peru sa zrútil vrtuľník
Vrtuľník letel do oblasti, aby tam vyzdvihol vojenskú hliadku vyslanú na misiu.
Autor TASR
Lima 27. novembra (TASR) - Počas preletu nad peruánskym regiónom Údolie riek Apurímac, Ene a Mantaro (Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro, VRAEM) - najväčšou oblasťou pestovania koky v krajine - sa zrútil vojenský vrtuľník. O osude jeho posádky neboli bezprostredne známe žiadne informácie, píše TASR na základe správy agentúry EFE.
Vrtuľník letel do oblasti, aby tam vyzdvihol vojenskú hliadku vyslanú na misiu. K incidentu došlo v okolí obce Sanabamba v riedko osídlenej vidieckej oblasti, ktorá patrí do regiónu VRAEM a nachádza sa v departemente Ayacucho. Tamojšie vojenské velenie spustilo pátracie a záchranné operácie.
VRAEM je rozsiahla vysokohorská oblasť, ktorá sa rozprestiera na území štyroch departementov v peruánskych Andách. Pochádza odtiaľ približne polovica kokaínu vyprodukovaného v Peru. To je považované po Kolumbii za svetovo druhého najväčšieho výrobcu tejto drogy.
Obchod s drogami v oblasti do veľkej miery kontrolujú pozostatky maoistickej partizánskej skupiny Sendero Luminoso (Svetlý chodník). Počas konfliktu medzi touto skupinou a peruánskou vládou prišlo v 80. a 90. rokoch minulého storočia o život približne 69.000 ľudí.
Vrtuľník letel do oblasti, aby tam vyzdvihol vojenskú hliadku vyslanú na misiu. K incidentu došlo v okolí obce Sanabamba v riedko osídlenej vidieckej oblasti, ktorá patrí do regiónu VRAEM a nachádza sa v departemente Ayacucho. Tamojšie vojenské velenie spustilo pátracie a záchranné operácie.
VRAEM je rozsiahla vysokohorská oblasť, ktorá sa rozprestiera na území štyroch departementov v peruánskych Andách. Pochádza odtiaľ približne polovica kokaínu vyprodukovaného v Peru. To je považované po Kolumbii za svetovo druhého najväčšieho výrobcu tejto drogy.
Obchod s drogami v oblasti do veľkej miery kontrolujú pozostatky maoistickej partizánskej skupiny Sendero Luminoso (Svetlý chodník). Počas konfliktu medzi touto skupinou a peruánskou vládou prišlo v 80. a 90. rokoch minulého storočia o život približne 69.000 ľudí.