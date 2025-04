Počas prestrelky v Čade z väzenia ušlo viac ako 100 väzňov

N'Djamena 19. apríla (TASR) - Viac ako 100 väzňov utieklo z väznice v africkom štáte Čad počas prestrelky, pri ktorej zahynuli tri osoby. Zranenia utrpel guvernér štátu, ktorý bol v čase incidentu na návšteve zariadenia, oznámili v sobotu tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K úteku väzňov z väznice s vysokým stupňom stráženia došlo ešte v piatok večer. Vo väzení, ktoré sa nachádza približne päť kilometrov od mesta Mongo v strede krajiny sa odohrala vzbura, ku ktorej podľa miestneho predstaviteľa došlo po tom, čo sa väzni sťažovali na nedostatok jedla.



Podľa predstaviteľa regiónu Guéra, v ktorom sa Mongo nachádza, ušlo približne 100 väzňov, traja ľudia zahynuli a ďalší traja utrpeli zranenia.



Predstaviteľ mesta Mongo pre AFP uviedol, že väzni sa vlámali do kancelárie riaditeľa, aby ukradli zbrane. Následne došlo k prestrelke väzňov so strážcami. Prestrelka sa odohrala v čase, keď do väznice prišiel čadský guvernér, ktorý počas incidentu utrpel zranenia. Predstaviteľ potvrdil počet mŕtvych a dodal, že zo zariadenia utieklo 132 väzňov.



Do regiónu cestuje aj čadský minister spravodlivosti Júsúf Tom, ktorý oznámil, že následne poskytne bližšie informácie týkajúce sa incidentu, píše AFP.