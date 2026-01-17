Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas protestov pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne zadržali ľudí

Na snímke protest. Foto: TASR/AP

Dôvodom demonštrácií v Londýne sú protesty v Iráne a následná tvrdá reakcia tamojších úradov.

Autor TASR
Londýn 17. januára (TASR) - Londýnska polícia v piatok počas protestov pred iránskym veľvyslanectvom zadržala niekoľko osôb. Podľa polície utrpelo zranenia viacero jej príslušníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a DPA.

„Počas prebiehajúcej demonštrácie pred iránskym veľvyslanectvom dnes večer jeden z demonštrantov nelegálne vstúpil na súkromný pozemok, preliezol cez viacero balkónov na strechu veľvyslanectva a odstránil z nej (iránsku) vlajku,“ uviedla londýnska polícia v príspevku na platforme X.

Muža polícia následne zadržala pre podozrenie z trestného činu poškodenia majetku, neoprávneného vstupu na diplomatický objekt a napadnutia policajta.

„Niekoľko policajtov utrpelo zranenia,“ uviedla polícia britského hlavného mesta s tým, že počas „prebiehajúcich nepokojov“ hádzali demonštranti na policajtov rôzne predmety. Dodala, že jej príslušníci zadržali pre podozrenie z násilných činov niekoľko osôb.

Londýnska polícia ešte minulý týždeň avizovala, že nasadí ďalších policajtov, aby chránila iránske veľvyslanectvo a „predišla akýmkoľvek nepokojom“.

Počas protestov 10. januára jeden z demonštrantov nakrátko nahradil vlajku veľvyslanectva bývalou vlajkou Iránu, používanou pred iránskou islamskou revolúciou v roku 1979.

Dôvodom demonštrácií v Londýne sú protesty v Iráne a následná tvrdá reakcia tamojších úradov.

Nepokoje sa v Iráne začali 28. decembra pre ekonomické problémy krajiny a prerástli do protestov priamo ohrozujúcich teokratický režim. Zdá sa, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí.
