Počas protestov pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne zadržali ľudí
Autor TASR
Londýn 17. januára (TASR) - Londýnska polícia v piatok počas protestov pred iránskym veľvyslanectvom zadržala niekoľko osôb. Podľa polície utrpelo zranenia viacero jej príslušníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a DPA.
„Počas prebiehajúcej demonštrácie pred iránskym veľvyslanectvom dnes večer jeden z demonštrantov nelegálne vstúpil na súkromný pozemok, preliezol cez viacero balkónov na strechu veľvyslanectva a odstránil z nej (iránsku) vlajku,“ uviedla londýnska polícia v príspevku na platforme X.
Muža polícia následne zadržala pre podozrenie z trestného činu poškodenia majetku, neoprávneného vstupu na diplomatický objekt a napadnutia policajta.
„Niekoľko policajtov utrpelo zranenia,“ uviedla polícia britského hlavného mesta s tým, že počas „prebiehajúcich nepokojov“ hádzali demonštranti na policajtov rôzne predmety. Dodala, že jej príslušníci zadržali pre podozrenie z násilných činov niekoľko osôb.
Londýnska polícia ešte minulý týždeň avizovala, že nasadí ďalších policajtov, aby chránila iránske veľvyslanectvo a „predišla akýmkoľvek nepokojom“.
Počas protestov 10. januára jeden z demonštrantov nakrátko nahradil vlajku veľvyslanectva bývalou vlajkou Iránu, používanou pred iránskou islamskou revolúciou v roku 1979.
Dôvodom demonštrácií v Londýne sú protesty v Iráne a následná tvrdá reakcia tamojších úradov.
Nepokoje sa v Iráne začali 28. decembra pre ekonomické problémy krajiny a prerástli do protestov priamo ohrozujúcich teokratický režim. Zdá sa, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí.
