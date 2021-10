Počas protestov proti armáde v Sudáne zahynuli najmenej traja ľudia

Chartúm 25. októbra (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život a 80 ďalších utrpelo zranenia po tom, čo sudánski vojaci v pondelok strieľali do davu demonštrantov proti vojenskému prevratu v krajine, uviedli sudánske zdravotnícke zdroje. Informovala o tom agentúra AFP.



Potýčky vypukli v hlavnom meste Chartúm po prejave generála Abdala Fattáha Burhána, ktorý v pondelok rozpustil Zvrchovanú radu Sudánu fungujúcu ako kolektívna hlava štátu, ako aj vládny kabinet. Zároveň vyhlásil výnimočný stav a oznámil vytvorenie "kompetentnej" vlády.



Sudánske ministerstvo pre informácie uviedlo, že vojaci "pred sídlom armády strieľali ostrými nábojmi do demonštrantov odmietajúcich vojenský prevrat".



Nezávislý ústredný výbor sudánskych lekárov spresnil, že po tom, čo vojaci začali strieľať do rozhnevaných demonštrantov, zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších zhruba 80 utrpelo zranenia.



"Civilná vláda je voľbou ľudu" alebo "Nie vláde armády" skandovali demonštranti. Niektorí mávali vlajkami či použili horiace pneumatiky na vytvorenie barikád.



K násilnostiam pred sídlom armády došlo niekoľko hodín po tom, čo vojaci zatkli sudánskeho premiéra Abdallu Hamdoka, ministrov jeho vlády a civilných členov sudánskej vládnej rady, uviedlo ministerstvo pre informácie. Odviedli ich po tom, čo "odmietli podporiť prevrat", napísalo ministerstvo na sociálnej sieti Facebook.



Zvrchovaná rada Sudánu vznikla v auguste 2019, keď nahradila dovtedy vládnucu vojenskú radu. Toto civilno-vojenské vládnuce teleso malo dohliadať na prechod krajiny k civilnej vláde.