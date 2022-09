Počas protestov proti mobilizácii v Rusku zadržali najmenej 700 ľudí

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruské úrady v sobotu zadržali viac ako 700 ľudí na protestoch proti mobilizácii, ktorú tento týždeň nariadil prezident Vladimir Putin. TASR informuje podľa správ AP a AFP.



Údaje o počte zadržaných zverejnila nezávislá monitorovacia skupina OVD-Info, ktorá napočítala najmenej 707 ľudí zadržaných v 32 mestách po celom Rusku. Takmer polovica z nich bola v Moskve a takmer 150 v Petrohrade. Niektorí zo zatknutých boli maloletí.



V sobotu bola polícia rozmiestnená v mestách, kde plánovali protesty opozičná skupina Vesna a stúpenci väzneného Alexeja Navaľného. Demonštrantov, väčšinou mladých ľudí, rýchlo zatkli ešte predtým, ako stihli protestovať.



V centre Moskvy sa pohyboval silný policajný tím a kontroloval doklady okoloidúcich. Podozrivých zadržali. Mladá žena sa postavila na lavičku a kričala "Nie sme potrava pre delá!". Potom ju odviedla polícia. V Novosibirsku na východnej Sibíri bolo zadržaných viac ako 70 ľudí, pretože spievali pieseň zo sovietskej éry oslavujúcu mier. V Irkutsku polícia mužom na demonštrácii odovzdala predvolanie na vojenské odvodové úrady.



Ruské úrady v sobotu po prvýkrát priznali, že z Ruska odchádzajú ľudia. "Je tu značná zápcha súkromných vozidiel... okolo 2300", uviedlo ministerstva vnútra v ruskom regióne na hranici s Gruzínskom. Vyzvalo ľudí, aby sa "zdržali cestovania" do Gruzínska. Do služby museli nasadiť ďalších dopravných policajtov. Aj na hraniciach s Kazachstanom a Mongolskom sú niekoľkohodinové rady, uvádzajú svedkovia.



Kremeľ vo štvrtok odmietol správy, že muži podliehajúci mobilizácii sa snažia odísť z Ruska a označil ich za "falošné". Krátko predtým sa väčšina priamych letov do krajín, ktoré umožňujú vstup bez víz, vypredala a ich ceny raketovo vzrástli.



Ministerstvo obrany chce do aktívnej služby povolať asi 300.000 ľudí, ale povolaní môžu byť aj ďalší. Väčšina ruských mužov vo veku 18-65 rokov sa automaticky počíta za záložníkov.