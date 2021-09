Počas protestov v Cetinje sa zranili desiatky ľudí, 14 zadržali

Cetinje 5. septembra (TASR) - Najmenej 50 ľudí sa zranilo počas protestov v meste Cetinje, v ktorom uviedli v nedeľu do funkcie nového lídra srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) v Čiernej Hore. Polícia tiež zadržala na mieste 14 demonštrantov, píše agentúra AFP.



Pred aj počas nedeľňajšej ceremónie demonštranti útočili na policajtov kameňmi a petardami. Niektorí z protestujúcich tiež strieľali do vzduchu.



Metropolitu Joanikijeho II. biskupská rada zvolila do úradu koncom mája. Stúpenci štátnej identity Čiernej Hory však vehementne vystupujú proti jeho inaugurácii v Cetinje, historickom hlavnom meste Čiernohorského kráľovstva, a vnímajú to ako demonštráciu sily prosrbského tábora.



Minulý mesiac v Cetinje protestovali tisíce ľudí a žiadali, aby sa inaugurácia konala na inom mieste. SPC to však odmietla, píše agentúra AP. Demonštranti už vtedy avizovali ďalšie protesty.



V sobotu demonštranti prelomili policajné zátarasy pri vstupe do mesta i okolo kláštora, kde sa konala nedeľňajšia ceremónia. Následne stavali z kontajnerov na odpadky či pneumatík pouličné barikády v snahe zabrániť cirkevným hodnostárom i politikom v účasti na obrade. Po správach, že polícia plánuje na miesto poslať posily, tam mnohí demonštranti nocovali.



Metropolita Joanikije II. a hlava srbskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha Porfirije Perič, prileteli do Cetinje helikoptérou. Na záberoch čiernohorskej štátnej televízie RTCG bolo vidieť, ako kňazov sprevádzali do kláštora ťažko ozbrojení policajti s nepriestrelnými vestami.



Čiernohorské úrady či americká ambasáda v Podgorici medzitým vyzvali občanov, aby zachovali počas víkendovej ceremónie pokoj.



Čierna Hora vyhlásila nezávislosť od Srbska v roku 2006, ale napätie okolo národnej identity v krajine stále pretrváva. Etnickí Srbi tvoria podľa oficiálnych údajov zhruba 30 percent zo 620.000 obyvateľov krajiny.



K SPC sa v Čiernej Hore hlási veľká časť obyvateľstva. Odporcovia SPC ju však obviňujú, že slúži záujmom Belehradu, a že je úzko prepojená s vládou prosrbsky orientovaného čiernohorského premiéra Zdravka Krivokapiča, komentuje AFP.