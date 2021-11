Počas protestov v Iráne kvôli nedostatku vody zatkli 67 ľudí

Teherán 27. novembra (TASR) - Iránska polícia zatkla 67 účastníkov protestov proti nedostatku vody, ktoré vypukli v piatok v treťom najväčšom meste krajiny Isfahán a prerástli do násilností. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že v sobotu sa v meste rozmiestnili početné oddiely poriadkovej polície.



Zásah proti protestujúcim v Isfaháne v sobotu odsúdilo ministerstvo zahraničných vecí USA.



"Sme hlboko znepokojení násilným zásahom voči pokojným demonštrantom (v Isfaháne). Obyvatelia Iránu majú právo vyjadriť svoju frustráciu a volať na zodpovednosť svoju vládu," napísal na Twitteri hovorca Štátneho departmentu Ned Price.



Protesty proti nedostatku vody, ktoré sa konajú vo vyschnutom koryte miestnej rieky Zájanderud, pribiehajú v Isfaháne už od 9. novembra.



Piatková demonštrácia však bola prvá, ktorá prerástla do násilností. Príslušníci bezpečnostných síl počas nej zasiahli slzotvorným plynom proti protestujúcim, s ktorými sa dostali do fyzických potýčok.



"Zatkli sme 67 hlavných aktérov a agitátorov, ktorí tieto problémy vyvolali," oznámil v sobotu policajný generál Hasan Karamí. Podľa neho sa na piatkovom proteste zišlo 2000-3000 výtržníkov.



V sobotu už bola situácia v meste pokojná, ulice prázdne a pri rieke Zájanderud hliadkovali príslušníci poriadkovej polície. Ide o najväčšiu rieku v oblasti Iránskej vysočiny, pre ktorú je životodarnou tepnou.



Na protestoch v Isfaháne sa len minulý týždeň podľa AFP zúčastnilo asi 30.000-40.000 miestnych roľníkov a obyvateľov tohto mesta, ktoré leží zhruba 340 kilometrov južne od Teheránu a je metropolou rovnomennej provincie.



Hlavnou príčinou súčasného akútneho nedostatku vody v provincii Isfahán je sucho. Podľa demonštrantov však k tomu prispelo aj odkláňanie vody do susednej provincie Jazd, ktorá je taktiež silne postihnutá nedostatkom zrážok.



Počas piatkových násilností došlo aj k prípadom podpaľačstva a na policajtov neznámi páchatelia strieľali aj z loveckých zbraní. Jeden príslušník polície bol dobodaný, ale nie je v ohrození života. Zranenia utrpelo aj viacero demonštrantov, pričom niektorí z nich sú vo vážnom stave. Došlo tiež k zničeniu potrubia, ktorým sa privádza voda z Isfahánu do provincie Jazd.



S predstaviteľmi Isfahánu a ďalších iránskych provincií, ktoré najviac trápi sucho, sa v novembri stretol aj nový prezident krajiny Ebráhím Raísí, ktorý prisľúbil, že bude problémy s nedostatkom vody riešiť. Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí zase označil sucho za najakútnejší súčasný problém krajiny.