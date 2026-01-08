Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Zahraničie

Počas protestov v Iráne zomrel po bodnutí nožom policajt

.
Ľudia mávajú iránskymi vlajkami, zatiaľ čo jeden z nich drží plagát zosnulého veliteľa expedičných síl Quds iránskych revolučných gárd, generála Qassema Soleimaniho, ktorý bol zabitý pri útoku amerického bezpilotného lietadla v roku 2020 v Iraku, počas slávnosti pripomínajúcej výročie jeho smrti vo veľkej mešite Imáma Chomejního v Teheráne v Iráne vo štvrtok 1. januára 2026. Foto: TASR/AP

Najnovšie nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách.

Autor TASR
Teherán 8. januára (TASR) - Počas nepokojov v Iráne zahynul policajt v dôsledku bodných zranení, uviedli vo štvrtok miestne médiá. Došlo k tomu neďaleko hlavného mesta, pričom protesty v krajine pokračujú už 12. deň, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Člen policajného zboru v okrese Malard „utrpel bodné rany nožom počas potláčania nepokojov“, informovala agentúra Fars a doplnila, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie v snahe identifikovať páchateľov.

Najnovšie nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách.

Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú z oficiálnych vyhlásení a miestnych médií, sa demonštrácie rozšírili do 25 z 31 iránskych provincií a vyžiadali si desiatky obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek.

Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy. Ide o najvážnejšie nepokoje od celonárodných protestov v rokoch 2022-23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe. Mravnostná polícia ju zadržala pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.
.

Neprehliadnite

SNEH KOMPLIKUJE DOPRAVU: Košice vyhlásili prvý kalamitný stupeň

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie