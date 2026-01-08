< sekcia Zahraničie
Počas protestov v Iráne zomrel po bodnutí nožom policajt
Najnovšie nepokoje vypukli v Iráne 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a kolapsu rialu, čo vyvolalo podobné kroky aj v iných mestách.
Autor TASR
Teherán 8. januára (TASR) - Počas nepokojov v Iráne zahynul policajt v dôsledku bodných zranení, uviedli vo štvrtok miestne médiá. Došlo k tomu neďaleko hlavného mesta, pričom protesty v krajine pokračujú už 12. deň, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Člen policajného zboru v okrese Malard „utrpel bodné rany nožom počas potláčania nepokojov“, informovala agentúra Fars a doplnila, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie v snahe identifikovať páchateľov.
Podľa údajov agentúry AFP, ktoré vychádzajú z oficiálnych vyhlásení a miestnych médií, sa demonštrácie rozšírili do 25 z 31 iránskych provincií a vyžiadali si desiatky obetí vrátane príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Demonštrácie predstavujú novú výzvu pre iránsku vládu na pozadí hlbokej hospodárskej krízy. Ide o najvážnejšie nepokoje od celonárodných protestov v rokoch 2022-23, ktoré vyvolala smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe. Mravnostná polícia ju zadržala pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania žien.
