Počas protestov v meste Cali zahynuli dvaja ľudia

Bogota 2. júna (TASR) - Dvaja protestujúci zahynuli v utorok v kolumbijskom meste Cali, keď strážili jednu z niekoľkých cestných prekážok zriadených demonštrantmi, ktorí prejavujú svoju nespokojnosť s rastúcou chudobou a nerovnosťou. Sociálna kríza v Kolumbii sa vyostrila pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, poznamenala agentúra AP.



K úmrtiam došlo v čase, keď kolumbijská federálna vláda vyslala stovky vojakov, aby obnovili poriadok v tomto meste, kde si zrážky medzi demonštrantmi a civilistami, ktorí sú proti protivládnym demonštráciám a blokovaniu ciest, len od piatku do nedele vyžiadali 14 obetí na životoch.



Podľa úradov mesta Cali sú najnovšími obeťami dvaja muži, ktorých zastrelil dosiaľ neznámy páchateľ. Z miesta činu unikol na motorke.



Masové protesty proti vláde prezidenta Ivána Duqueho sa začali koncom apríla. Úrady uviedli, že násilnosti si za uplynulý mesiac v krajine vyžiadali najmenej 59 obetí. Zranených bolo viac ako 2300 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Mimovládna organizácia Human Rights Watch pritom na základe správ z vierohodných zdrojov informovala o najmenej 63 úmrtiach na celom území krajiny a situáciu v Cali označila za "veľmi vážnu".



Podľa AFP sú pokusy vlády o deeskaláciu situácie skôr márne: nedokáže totiž potlačiť hnev čoraz viac spolitizovanej mládeže, ktorá poukazuje na hlboké sociálne nerovnosti v krajine - odhaduje sa, že tretina osôb vo veku od 14 do 28 rokov je nezamestnaných a nechodí ani do školy.



Duqueho pokusy o rokovania so zástupcami protestujúcich maria ešte aj ľudia v jeho pravicovej strane Demokratické centrum, ktorí sú rok pred parlamentnými voľbami skôr zástancami tvrdého prístupu k nespokojným masám obyvateľstva.



Kolumbijčania vyšli do ulíc po prvý raz 28. apríla, aby protestovali proti navrhovanej daňovej reforme. Hoci vláda tento návrh medzičasom stiahla, protesty stále pokračujú. Kolumbia pritom aktuálne bojuje aj s kriminalitou či ekonomickými problémami, ktoré ešte vyostrila pandémia nového koronavírusu. Tamojšia vláda si za použitie sily voči demonštrantom vyslúžila kritiku medzinárodného spoločenstva.