Počas protestov v Mjanmarsku zastrelili ďalších šesť ľudí

Nepjito 3. marca (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo v stredu počas protestov v Mjanmarsku po tom, čo do davu demonštrantov spustili streľbu bezpečnostné zložky. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na zdravotníkov a záchranárov z miest diania.



Štyria ľudia boli smrteľne zranení v Sagainskej administratívnej oblasti, potvrdilo pre AFP viacero záchranárov. Nevedeli však spresniť, či bezpečnostné sily proti demonštrantov použili gumené projektily alebo ostré náboje.



Dvoch ďalších demonštrantov zastrelili bezpečnostné sily na proteste v druhom najväčšom meste Mandalaj. Jedného strelili do hrude a druhého do hlavy, priblížili miestni záchranári.



Už mesiac trvajúce protesty proti vojenskému puču a väzneniu štátnych predstaviteľov armádou sa nedávno začali v Mjanmarsku stupňovať. Polícia postupne proti demonštrantom nasadzuje slzotvorný plyn, vodné delá, omračujúce granáty a gumové projektily.



Organizácia Spojených národov uviedla, že počas zásahov prišlo minulú nedeľu po celej krajine o život najmenej 18 ľudí a približne 30 ďalších bolo zranených.



Protesty v Mjanmarsku - niekdajšej Barme - prebiehajú od prevratu z 1. februára, keď armáda zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane štátnej kancelárky Aun Schan Su Ťij a prezidenta republiky Win Mjina.



Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav. Puč zdôvodnila údajnými podozreniami z volebných podvodov v novembrových voľbách, v ktorých zvíťazila strana ministerskej predsedníčky Su Ťij.