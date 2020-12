Počas protestov v Peru polícia zastrelila 19-ročného mladíka

Lima 4. decembra (TASR) - Peruánska polícia spustila vo štvrtok streľbu na poľnohospodárskych pracovníkov, ktorí počas protestu za vyššie mzdy zablokovali hlavnú cestu, pričom jedného z demonštrantov usmrtila. Išlo o prvý protest namierený proti novému peruánskemu prezidentovi Franciscovi Sagastimu, uviedla agentúra AFP.



"Polícia po nás strieľala. Bol to násilný čin," uviedol Walter Campos, člen syndikátu poľnohospodárskych pracovníkov. Podľa jeho slov mal byť obeťou 19-ročný mladík, ktorého zasiahol výstrel do hlavy.



Sagasti, ktorý na post prezidenta zasadol len pred dvoma týždňami uprostred politickej krízy, smrť muža potvrdil a označil ju za tragédiu. Zároveň vyzval na prešetrenie incidentu, ktorý sa odohral v severoperuánskom meste Virú, kde roľníci zablokovali Panamerickú magistrálu, hlavnú peruánsku diaľnicu, ktorá sa tiahne od severu na juh krajiny.



Poľnohospodárski a továrenskí robotníci vo Virú sa vo štvrtok pridali k štrajku a blokáde niekoľkých ciest, ktoré sa odohrali v pondelok v inom peruánskom regióne. Pomocou konárov, kameňov a zapálených pneumatík sa im podarilo zablokovať niekoľko úsekov diaľnice. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že počas štvrtkových štrajkov sa v dvoch peruánskych regiónoch zranilo 44 ľudí.



Demonštranti žiadali vyššie mzdy a zrušenie poľnohospodárskeho zákona, ktorý podľa nich obmedzuje ich práva a príjem. Zákon stanovil výšku dennej mzdy pracovníka na farme na približne deväť eur, no neobmedzil dĺžku pracovného dňa, keď uvádza len minimálny počet štyroch odpracovaných hodín. Demonštranti okrem iného žiadajú, aby sa denná mzda zvýšila na približne 15,5 eura.



Novým prezidentom Peru sa 17. novembra stal 76-ročný Francisco Sagasti. Politik z centristickej strany Morado je považovaný za konsenzuálneho kandidáta a dočasnou hlavou štátu bude do konca júla 2021, takže dokončí mandát populárneho prezidenta Martína Vizcarru, odvolaného Kongresom pre obvinenia z úplatkárstva. Vizcarru nakrátko nahradil kontroverzne vnímaný šéf Kongresu Manuel Merino. Ten však musel po piatich dňoch odstúpiť pod tlakom protestov proti krvavému zásahu polície voči demonštrantom.