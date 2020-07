Počas protestov v Seattli zadržali 45 ľudí,policajti utrpeli zranenia

Seattle 26. júla (TASR) - Po niekoľkotýždňových protestoch proti policajnému násiliu a rasizmu v americkom meste Portland v štáte Oregon došlo v sobotu večer v meste Seattle v štáte Washington k násilným zrážkam medzi demonštrantmi a políciou. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Ako v sobotu uviedla tamojšia polícia, v súvislosti s násilnými potýčkami bolo zadržaných 45 osôb. Zranenia utrpelo 21 príslušníkov polície, do ktorých demonštranti hádzali kamene, fľaše a petardy.



Demonštrácia v Seattli, na ktorej sa zúčastnili tisíce ľudí, mala spočiatku pokojný priebeh, no skupina protestujúcich neskôr založila požiar na stavenisku pri zadržiavacom centre pre mladistvých a začala rozbíjať okná na budove súdu a okolitých podnikoch, napísala spravodajská stanica BBC.



V Portlande sa protesty konali v poradí už 58. večer za sebou. Bezpečnostné sily podľa miestnych médií nasadili na protestujúcich slzotvorný plyn. Demonštranti hádzali smerom na budovu miestneho súdu petardy, pričom jednu hodili aj do skupiny ľudí.



Na príkaz Bieleho domu boli v Portlande v stredu rozmiestnené na zásah proti demonštrantom tri jednotky polovojenského typu. Demonštranti požadujú ich stiahnutie. Viacero ľudskoprávnych organizácií vyjadrilo obavy, že takéto taktiky porušujú právo prejavu, ktoré občanom zaručuje prvý dodatok ústavy.



Protesty sa cez víkend konali aj v ďalších amerických mestách, ako napríklad v Angeles či v Oaklande.



Počas sobotňajšieho protestu v meste Austin v štáte Texas prišiel o život jeden človek. Ako napísali na Twitteri polícia a záchranárska služba, na mieste padlo niekoľko výstrelov. Podľa prvotných informácií polície mal muž zrejme pri sebe zbraň a keď pristúpil k vozidlu, zastrelili ho.



Protesty v Spojených štátoch vyvolala násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu belošských policajtov. Floyd ležal spútaný na zemi a jeden z policajtov mu takmer osem minút kľačal na krku. Floyd sa po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho.