Počas protestov v Tbilisi zadržali exprimátora a dvoch poslancov

Tbilisi 29. novembra (TASR) - Gruzínska polícia v piatok zadržala bývalého primátora mesta Tbilisi Gigiho Ugulavu, ktorý sa predtým zúčastnil na zhromaždení opozície za predčasné parlamentné voľby podľa pomerného systému.



Policajti Ugulavu - blízkeho spojenca exprezidenta Michaila Saakašviliho - zadržali pri budove Národnej knižnice, ktorá sa nachádza neďaleko od parlamentu.



Prívrženci opozície sa pred parlamentom zišli opäť v piatok ráno, aby pokračovali v proteste za predčasné voľby. Neskôr sa presunuli pred parlament. Práve na tomto mieste došlo k zrážkam s políciou, pri ktorých boli okrem Ugulavu zadržaní aj viacerí predstavitelia opozície vrátane poslancov.



Opozíciou organizované protesty prebiehajú v Gruzínsku už zhruba dva týždne. Ich ústrednou požiadavkou je volebná reforma, ktorá by v tejto postsovietskej republike zaviedla namiesto súčasného zmiešaného čisto proporčný systém. V súčasnosti sa takmer polovica poslancov volí v jednomandátových obvodoch, z čoho podľa opozície profituje vládna strana Gruzínsky sen, ktorá je pri moci od roku 2012.



Demonštranti žiadajú predčasné parlamentné voľby, ktoré by sa mali konať už na základe nového volebného systému. Gruzínsky parlament však opozíciou požadované zmeny v polovici novembra odmietol.



Parlamentné voľby by sa mali v Gruzínsku konať najneskôr v októbri 2020. Zmenu volebného systému prisľúbila aj vládna strana, avšak až v roku 2024, čo je pre opozíciu príliš neskoro.