Počas protestov zadržala gruzínska polícia viac než 100 demonštrantov

Protestujúci vychádzajú do ulíc po vyhlásení gruzínskeho premiéra Irakliho Kobachidzeho a zhromažďujú sa pred budovou parlamentu v gruzínskom Tbilisi vo štvrtok 28. novembra 2024. Foto: TASR/AP

Tbilisi 30. novembra (TASR) - Gruzínska polícia zadržala počas piatkovej demonštrácie v hlavnom meste Tbilisi 107 ľudí. Protestujúci nesúhlasia s pozastavením prístupových rokovaní s Európskou úniou, informuje TASR podľa agentúry DPA.Protesty pred budovou gruzínskeho parlamentu podľa vyhlásenia ministerstva vnútraDemonštranti podľa ministerstva hádzali na policajtov kamene, stavali barikády a podpaľovali objekty. Išlo údajne o najväčšie protesty za posledné týždne po spornom víťazstve vládnucej strany Gruzínsky sen v októbrových parlamentných voľbách.V Tbilisi počas piatkového večera vyšli už druhý deň do ulíc desaťtisíce ľudí a ďalšie protesty sa konali aj v iných častiach krajiny. Polícia oznámila, že počas potýčok utrpelo zranenia asi desať policajtov, z ktorých jeden je hospitalizovaný v nemocnici. Úrady neposkytli žiadne informácie o počte zranených demonštrantov, polícia proti nim použila vodné delá a slzotvorný plyn.Odpor proti údajne sfalšovaným výsledkom získal nový impulz po tom, ako vláda vo štvrtok pozastavila prístupové rozhovory s EÚ. Podľa prieskumov je väčšina obyvateľov za vstup do EÚ, čo je aj cieľ zakotvený v ústave, píše DPA.Po ostrej kritike - aj zo strany Bruselu - volebného procesu a čoraz autoritárskejšieho kurzu vlády premiér Irakli Kobachidze vyhlásil, že prístupové rozhovory s EÚ budú pozastavené až do roku 2028.Gruzínsky sen považuje kritiku Bruselu za zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí a vydieranie, zatiaľ čo opozícia sa obáva, že odvrátením sa od Európy získa Rusko v Gruzínsku opäť väčší vplyv.