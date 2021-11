Počas protestu v Glasgowe zadržali 16 klimatických aktivistov

Glasgow 9. novembra (TASR) - Šestnásť osôb bolo v pondelok večer nakrátko zadržaných v súvislosti s protestom v škótskom meste Glasgow, v ktorom tento týždeň pokračuje klimatický summit OSN (COP26). Informovali o tom v stredu agentúry DPA a PA Media.



Škótska polícia v utorok oznámila, že zaistila odchod demonštrantov, ktorí blokovali cestu Lochburn Road v mestskej časti Maryhill a pred priestormi eventovej spoločnosti The Engine Works protestovali proti konaniu večere riaditeľov veľkých podnikov.



Niektorí z protestujúcich proti tzv. frakovaniu, čiže hydraulickému štiepeniu horniny pri ťažbe plynu, sa podľa denníka The Scottish Sun, ktorý sa odvolal na svedkov protestu, pripútali o seba navzájom či pripevnili k podlahe.



Polícia na Twitteri uviedla, že išlo o pokojný protest a ich zákrok voči demonštrantom mal "vyvážiť právo na protest s bezpečnosťou verejnosti a právami širšej komunity".



Zadržané osoby dostali od príslušníkov poriadkových síl výstrahu a následne ich prepustili.



Klimatický summit OSN (COP26) v Glasgowe sa koná od 31. októbra a potrvá do 12. novembra. Táto konferencia je považovaná za kľúčovú, lebo má stanoviť nové globálne ciele pre znižovanie emisií a obmedzenie tempa globálneho otepľovania.