Počas protivládnych protestov v Hongkongu bol zapálený jeden muž

Hongkong 11. novembra (TASR) - Jedného muža v Hongkongu, kde už od júna prebiehajú protivládne protesty, v pondelok poliali horľavou látkou a zapálili. Stalo sa tak po roztržke so skupinou ľudí pre národnú identitu, informovali agentúry AP a AFP.



Muž, ktorý utrpel popáleniny, bol v kritickom stave prevezený do nemocnice Prince of Wales Hospital, ako uviedla jej hovorkyňa. Video z incidentu, pri ktorom ho maskovaný muž oblečený v čiernom v hongkonskej oblasti Nové teritóriá polial horľavou tekutinou a zapálil, sa rýchlo rozšírilo na internete.



Násilný čin vyšetruje polícia. Čo vyvolalo vyostrenú hádku medzi mužom a skupinou ľudí nie je jasné. Agentúra AFP však uviedla, že muž, ktorého zapálili, kritizoval osoby sympatizujúce s hongkonským prodemokratickým hnutím, za čo si od jeho odporcov vyslúžil nadávky.



Demonštranti v pondelok zablokovali cesty a vlakové linky a na videozáberoch bolo vidieť strieľajúcich policajtov. Jeden z ich príslušníkov v pondelok ráno strieľal do skupiny maskovaných demonštrantov snažiacich sa v rámci generálneho štrajku narušiť dopravu a zasiahol najmenej jednu osobu.



Napätie v Hongkongu sa zvýšilo po tom, ako minulý piatok na následky zranení, ktoré utrpel v pondelok po páde z budovy parkovacieho domu, zomrel jeden z protivládnych demonštrantov. Počas uplynulého víkendu bolo navyše zadržaných šesť protestujúcich.



Masové protesty v Hongkongu vypukli 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".