Počas protivládnych protestov v Hongkongu zatkli najmenej 90 ľudí

Hongkong 6. septembra (TASR) - Hongkonské úrady zatkli v nedeľu najmenej 90 ľudí počas protestov proti rozhodnutiu tamojšej vlády odložiť parlamentné voľby, píše agentúra AP.



Voľby sa mali pôvodne konať v nedeľu. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová ich 31. júla odložila o rok z dôvodu koronavírusovej pandémie. Kritici však tvrdia, že jej vláda sa obáva nárastu moci opozície.



Nedeľné protesty sa konali v štvrti Kowloon (Ťiou-lung). Proti demonštrantom zasiahla polícia, ktorá proti nim takisto použila slzotvorný plyn.



Väčšinu ľudí polícia v nedeľu zatkla na základe podozrenia z nelegálneho zhromažďovania. Jednu ženu úrady zadržali za podozrenie z útoku a šírenia propagandy smerujúcej k odtrhnutiu Hongkongu od Číny, čo je podľa zákona o národnej bezpečnosti trestný čin, informovala polícia v príspevku na Facebooku.



Protivládne protesty sa v Hongkongu pravidelne konajú od júna 2019. Silu nabrali po tom, čo Čína navrhla a presadila kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu.



Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla neskôr odvolaný sporný bod zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Protesty sa však medzičasom rozrástli o celý rad požiadaviek a stali sa závažnou výzvou pre tamojšiu vládu i komunistických lídrov v Pekingu. Demonštranti sú nespokojní najmä so zasahovaním Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".