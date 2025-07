Počas prvého dňa hraničných kontrol v Poľsku preverili vyše 6800 osôb

Varšava 8. júla (TASR) - Poľské úrady počas prvého dňa dočasných kontrol na hraniciach s Nemeckom a Litvou preverili 6836 osôb a 3136 vozidiel. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Wieslawa Szczepaňského zadržali jedného Estónca, ktorý prevážal štyroch občanov Afganistanu. Migranti boli na základe dohody s Litvou vrátení späť. Informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Dočasné kontroly sa začali v noci z nedele na pondelok a potrvajú do 5. augusta. Vykonávajú ich príslušníci pohraničnej stráže za asistencie polície a vojenských jednotiek územnej obrany. Cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu cez litovskú trasu.



Na hranici s Nemeckom bolo jednej osobe sýrskej národnosti odopreté právo vstupu do Poľska, rovnaké opatrenie sa týkalo občana Alžírska na hranici s Litvou.



Kontroly prebiehajú na 52 hraničných priechodoch s Nemeckom, z toho 16 má stálu kontrolu. Na hranici s Litvou je kontrolovaných 13 miest, pričom v dvoch ide o stále kontroly.



Štátny tajomník vyjadril nádej, že mesačné opatrenie ukáže nepriechodnosť litovskej trasy pre migrnatov a možno to podľa neho prispeje aj k zrušeniu nemeckých kontrol na poľskej hranici.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)