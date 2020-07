Za prvý polrok sa vrátilo z Iránu vyše 400.000 Afgancov

Kábul 28. júla (TASR) - Viac než 400.000 Afgancov sa vrátilo do svojich domovov zo susedného Iránu v prvých šiestich mesiacoch tohto roka. Vyhlásila to v utorok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorú cituje tlačová agentúra DPA.



Iránske úrady za uplynulých niekoľko týždňov deportovali vysoký počet Afgancov, hoci presný dôvod deportácií nebol zmienený.



Krajinu sužuje aj koronavírusová pandémia, čo predstavuje ďalšiu prekážku pre tamojšiu ekonomiku.



Prezident nedávno oznámil, že až 25 miliónov Iráncov by mohlo čeliť koronavírusovému ochoreniu COVID-19.



Celkovo sa takmer 405.000 ilegálnych Afgancov vrátilo z Iránu od začiatku roka, a to buď dobrovoľne alebo prostredníctvom deportácií. Afganci nemali oficiálne dokumenty potrebné na pobyt alebo prácu v Iráne.



Medzitým sa ďalších 1933 Afgancov vrátilo z Pakistanu, informuje IOM.



Prílev Afgancov z Iránu eskaluje od roku 2018, keď Irán, sankciami postihnutá krajina, začal pociťovať dôsledky koronavírusovej krízy a následne klesajúci dopyt po pracovnej sile Afgancov.



Afganistan sužuje vysoká miera nezamestnanosti, slabé hospodárstvo a vratká bezpečnostná situácia, pričom každý z týchto faktorov poháňa migráciu do susedných krajín a zvyšku sveta.