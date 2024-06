Počas púte do Mekky zomrelo 1301 pútnikov, väčšinou neregistrovaných

Rijád 23. júna (TASR) - Saudská Arábia v nedeľu oznámila, že počas tohtoročnej moslimskej púte hadždž do Mekky prišlo o život 1301 pútnikov, pričom 83 percent z nich nebolo úradne zaregistrovaných. Mnoho z obetí boli starší ľudia s chronickými chorobami.



Ako napísala agentúra AFP, pútnici bez registrácie a povolenia vykonať hadždž od saudskoarabských úradov nemajú - v porovnaní so zaregistrovanými - prístup ku všetkým službám vrátane klimatizovaných priestorov. Boli tak nútení "absolvovať dlhé vzdialenosti v extrémnych horúčavách, bez primeraného prístrešia alebo pohodlia," uviedla oficiálna tlačová agentúra SPA, ktorá citovala vyjadrenie ministra zdravotníctva Faháda Džaladžíla.



Každoročná púť hadždž je jedným z piatich pilierov islamu a musia ju aspoň raz za život absolvovať všetci moslimovia, ktorí na to majú prostriedky. Jej termín sa určuje podľa lunárneho islamského kalendára a tento rok opäť pripadol na obdobie horúceho saudskoarabského leta. V Mekke počas nej namerali až 51,8 stupňa Celzia.



Desaťtisíce pútnikov sa každoročne pokúšajú zúčastniť sa na púti nelegálnou cestou, pretože si nemôžu dovoliť často drahé oficiálne povolenia, bez ktorých sa nemôžu dostať do klimatizovaných priestorov a ukryť sa pred horúčavou.



Na púti v najposvätnejšom meste islamu – Mekke – sa tento rok zúčastnilo približne 1,8 milióna pútnikov.



Vlani prišlo o život viac než 200 pútnikov; väčšina z nich pochádzala z Indonézie.