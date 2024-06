Počas púte do Mekky zomrelo už najmenej 19 pútnikov

Mekka 16. júna (TASR) - Najmenej 19 Jordáncov a Iráncov už zomrelo počas púte hadždž do Mekky v Saudskej Arábii, ktorá sa koná v čase extrémnych horúčav. Oznámili to v nedeľu jordánske a iránske úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Štrnásť jordánskych pútnikov zomrelo a 17 ďalších je nezvestných," uviedlo jordánske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Rezort neskôr potvrdil, že všetci 14 zomreli v dôsledku prehriatia organizmus spôsobeného extrémnou vlnou horúčav.



Iránsky Červenený kríž v samostatnom vyhlásení uviedol, že v Mekke a Medine zomrelo doposiaľ tento rok počas púte hadždž päť iránskych pútnikov. Organizácia však nešpecifikovala príčinu ich úmrtia.



Púť do Mekky je jedným z piatich pilierov islamu. Trvá takmer týždeň a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu do Mekky finančné prostriedky. Púť hadždž tento rok absolvuje asi 1,8 milióna moslimov. Podobne ako minulé roky sa pritom púť uskutoční za horúceho počasia a teploty výrazne presiahnu 40 stupňov Celzia.



Mnohé z rituálov púte sú pritom vykonávané vonku, pričom pútnici musia pri nich chodiť či stáť, čo môže byť náročné najmä pre starších ľudí.



Saudská Arábia neposkytla nijaká informácie o úmrtiach. Prijala však opatrenia na zmiernenie horúčav, ktoré zahŕňajú napríklad inštalovanie brán na výrobu vodnej hmly. Pútnici tiež dostávajú vodu a rady, ako sa chrániť pred slnkom.



Vlani zomrelo počas púte hadždž najmenej 240 ľudí, z ktorých mnohí pochádzali z Indonézie, vyplýva z dát zverejnených rôznymi krajinami. Tie však nešpecifikovali príčinu úmrtia týchto ľudí.



Hovorca saudskoarabského ministerstva zdravotníctva pre agentúru AFP nedávni uviedol, že vlani bolo zdokumentovaných počas púte viac než 10.000 prípadov ochorení spôsobených teplom, z ktorých desať percent bol úpal.