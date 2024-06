Počas púte hadždž v Saudskej Arábii zahynulo najmenej 323 Egypťanov

Rijád 18. júna (TASR) - Počas púte hadždž na západe Saudskej Arábie zomrelo najmenej 323 egyptských pútnikov, z ktorých väčšina podľahla následkom horúčav, uviedli v utorok dvaja arabskí diplomati. Viaceré krajiny doteraz nahlásili celkovo 577 obetí. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"Všetci zomreli v dôsledku horúčavy" okrem jedného, ktorý utrpel smrteľné zranenia počas menšej tlačenice v dave, uviedol jeden z diplomatov. Medzi tohtoročnými obeťami sú aj pútnici z Jordánska, Iránu, Senegalu či Indonézie.



Miestne úrady dodržiavajú postupy pri pochovávaní pútnikov v Mekke a pokračujú v pátraní po nezvestných. V pondelok úrady vyzvali pútnikov, aby sa vyhýbali slnku a náboženské rituály odložili až na štvrtú hodinu popoludní.



Teplota v najposvätnejšom meste islamu v pondelok dosiahla 51,8 stupňa Celzia, na iných svätých miestach v okolí asi 48 stupňov Celzia. Tohtoročná púť sa začala minulý týždeň v piatok večer a do mesta pricestovalo asi 1,8 milióna ľudí. Podľa saudskoarabskej štúdie sa v dôsledku zmeny klímy na mieste obradov zvyšuje teplota za každé desaťročie o 0,4 stupňa Celzia.



Púť sprevádzajú aj veľké tragédie s množstvom mŕtvych v tlačenici, pri požiaroch a iných incidentoch, čo prinútilo saudskoarabskú vládu vybudovať novú infraštruktúru a sprísniť bezpečnostné predpisy.



Hadždž je každoročná púť moslimov do Mekky podľa učenia proroka Mohameda. Jedno z najväčších masových zhromaždení na svete je pre moslima, ktorý si to môže finančne dovoliť, povinnosťou aspoň raz za život. Púť sa skončí v stredu.



Pre Saudskú Arábiu pútnici znamenajú finančný prínos a zároveň to je zdroj legitimity panovníka, ktorý má titul "kustód dvoch svätých mešít" v Mekke a Medine.