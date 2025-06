Počas púte hadždž v Saudskej Arábii zomrelo 13 pútnikov z Iránu

Teherán 7. júna (TASR) — Najmenej 13 občanov Iránu zomrelo zrejme v dôsledku horúčav počas tohtoročnej moslimskej púte hadždž, ktorá sa koná v Saudskej Arábii. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na iránske štátne médiá citujúce vyhlásenie iránskej spoločnosti Červeného polmesiaca.



Vo vyhlásení sa nešpecifikuje príčina úmrtí, no pútnikov vyzýva, aby sa vyhýbali priamemu slnku a pili veľa vody a znížili tak riziko úpalu.



V posledných dňoch teploty na posvätných miestach v Saudskej Arábii stúpli na 47 stupňov Celzia. Agentúra IRNA uviedla, že tento rok sa do Saudskej Arábie vydalo na púť 86.700 Iráncov.



Minulý rok zomrelo na púti hadždž v Saudskej Arábii viac ako 1300 ľudí, vrátane 22 Iráncov. Teploty vtedy dosiahli takmer 52 stupňov Celzia.



V dôsledku klimatickej zmeny rastie na celom svete počet smrteľných vĺn horúčav. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že horúčavy každoročne zapríčinia najmenej pol milióna úmrtí, skutočný počet by však mohol byť až 30-krát vyšší.



Výročná Moslimská púť hadždž sa v saudskoarabskom meste Mekka začala v stredu a potrvá do 9. júna. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu finančné prostriedky. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.