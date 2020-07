Počas púte v Mekke budú povinné rúška a zakázané zhromaždenia

Rijád 6. júla (TASR) - Moslimskí pútnici na tohtoročnej púti hadždž v Mekke musia mať celý čas na tvári rúško, oznámili v pondelok saudskoarabské úrady. Poverení pracovníci budú zároveň zaisťovať, aby počas púte nedochádzalo k preplneniu priestranstiev ľuďmi ani k iným zhromaždeniam. V bežných časoch sa na tejto púti zídu až vyše dva milióny veriacich, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Saudskoarabské kráľovstvo tento rok pre pandémiu nového koronavírusu drasticky obmedzilo spomínanú púť hadždž a vyhlásilo, že sa na nej môže zúčastniť len niekoľko tisíc ľudí, ktorí už žijú na území Saudskej Arábie. Púť sa bude konať koncom júla.



Saudskoarabské Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (SaudiCDC) zverejnilo zoznam pokynov pre pútnikov a pracovníkov, ktoré treba dodržiavať.



Počas modlitieb alebo obradov a vo vnútri reštaurácií či stanov musí byť zachovaná vzdialenosť jeden o pol metra medzi jednotlivými pútnikmi, ako vyplýva zo zoznamu zverejneného oficiálnou tlačovou agentúrou SPA.



Ľudia nebudú mať dovolené dotýkať sa káby, ústrednej svätyne moslimov a cieľa účastníkov púte do Mekky. Kába má tvar kocky, je pokrytá čiernou látkou a stojí na nádvorí Veľkej mešity v meste. Pútnici obvykle kráčajú okolo káby sedemkrát.



Pútnici majú zakázané deliť sa o osobné veci ako oblečenie, telefóny a uteráky.



Autobusy prevážajúce pútnikov z jedného posvätného miesta na druhé musia byť obsadené len na 50 percent, pričom každý pútnik bude mať pridelené počas celej púte to isté sedadlo.



V reštauráciách budú dostupné len vopred zabalené jedlá, ako aj jednorazové fľaše naplnené vodou zo svätého prameňa Zamzam, ktorý sa tiež nachádza na nádvorí Veľkej mešity.



Saudská Arábia zakázala vstup pútnikom mimo kráľovstva, pretože sa snaží zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19.



Kráľovstvo má najvyšší počet potvrdených prípadov COVID-19 v arabskom svete, a to vyše 200.000.