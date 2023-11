Počas razie izraelskej armády v Predjordánsku zomrel tínedžer

Ramalláh/Jeruzalem 24. novembra (TASR) - Počas potýčok medzi izraelskou armádou a radikálmi zo západného brehu Jordánu utrpel smrteľné zranenie 12-ročný palestínsky chlapec.



S odvolaním sa na palestínsky rezort zdravotníctva o tom v noci na piatok informovala agentúra DPA. Z nezávislých zdrojov sa túto správu nateraz nepodarilo potvrdiť. Izraelská armáda túto správu palestínskych médií preveruje.



Podľa palestínskych zdrojov k incidentu došlo vo štvrtok počas razie izraelskej armády v meste Bajtá ležiacom južne od mesta Nábulus. Chlapec bol postrelený do hrudníka a s vážnym zranením prevezený do nemocnice, kde však zomrel.



Palestínska tlačová agentúra WAFA vo svojej správe uviedla, že chlapec bol postrelený z neznámych dôvodov.



Bezpečnostná situácia na Západnom brehu okupovanom Izraelom sa značne zhoršila po 7. októbri, keď komandá militantov palestínskeho hnutia Hamas a ďalších radikálnych formácií podnikli prekvapivý útok na juh Izrael, pri ktorom tam zahynulo približne 1200 ľudí - najmä civilistov. Militanti do palestínskeho Pásma Gazy zavliekli aj približne 240 rukojemníkov.



Izraelská armáda v reakcii na tento prienik podniká rozsiahlu operáciu v palestínskom Pásme Gazy, pričom samotný Izrael naďalej čelí útokom - najmä raketovým - na juh i sever svojho územia.



Okrem eskalácie v Pásme Gazy dochádza aj ku konfrontáciám v Predjordánsku: v potýčkach s izraelskými vojakmi a pri útokoch židovských osadníkov tam bolo od 7. októbra zabitých približne 220 Palestínčanov, vyplýva z údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva.



Izraelská armáda uviedla, že od 7. októbra v Predjordánsku zatkla viac ako 1800 podozrivých, pričom väčšina z nich je napojená na islamistickú organizáciu Hamas.