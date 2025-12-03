< sekcia Zahraničie
Počas rokovania s Ruskom došlo k určitému pokroku
Rokovanie v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvalo približne päť hodín.
Washington 3. decembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v utorok večer vyhlásil, že počas rokovania medzi Ruskom a Spojenými štátmi v Moskve došlo k „určitému pokroku“ v snahe ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa denníka New York Post zároveň naznačil, že prekážku predstavuje ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR.
„To, čo sa snažíme zistiť, je, či je možné ukončiť vojnu spôsobom, ktorý ochráni budúcnosť Ukrajiny a s ktorým by mohli súhlasiť obe strany,“ povedal Rubio pre televíziu Fox News. Spojené štáty podľa neho veria, že kompromis „im (Ukrajine) umožní nielen obnoviť ich ekonomiku, ale aj prosperovať ako krajina“.
Na otázku, nakoľko verí v dosiahnutie mieru, Rubio odpovedal: „Ťažko povedať..., pretože v konečnom dôsledku rozhodnutia v prípade Ruska musí urobiť sám Putin. Nie jeho poradcovia, ale Putin.“ Ruskú inváziu na Ukrajinu označil za „najnelogickejšiu vojnu“ a dodal, že „v tej vojne v skutočnosti nikto nevyhráva“.
Rokovanie v Moskve medzi ruskou delegáciou vedenou prezidentom Vladimirom Putinom a tímom amerických vyjednávačov pod osobitným vyslancom Stevom Witkoffom trvalo približne päť hodín. Cieľom stretnutia za zatvorenými dverami bolo prediskutovať aktualizovaný mierový plán, ktorý americkí vyjednávači upravili spolu s ukrajinskými predstaviteľmi minulý týždeň. Rokovania sa skončili bez dohody, skonštatoval denník.
„Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale o niektorých amerických riešeniach sa dá diskutovať,“ uviedol po stretnutí Putinov poradca Jurij Ušakov. Zdôraznil však, že niektoré formulácie návrhov sú pre Moskvu neprijateľné.
