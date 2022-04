Počas ruskej ofenzívy zahynulo na Ukrajine najmenej 1563 civilistov

Ženeva 6. apríla (TASR) - Najmenej 1563 civilistov bolo zabitých a 2213 utrpelo zranenia od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vyplýva to z údajov Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) zverejnených v stredu, informuje televízia CNN.



OHCHR sa však domnieva, že "skutočné počty sú značne vyššie, keďže informácie z niektorých oblastí, kde prebiehajú intenzívne boje, meškajú a mnohé správy je ešte potrebné overiť".



OHCHR uvádza, že Mariupol a Volnovacha v Doneckej oblasti, Izjum v Charkovskej oblasti, Popasna v Luhanskej oblasti a Boroďanka v Kyjevskej oblasti sú príkladmi miest, odkiaľ prichádzajú správy o údajných početných civilných obetiach.



Hovorkyňa OHCHR Liz Throssellová v utorok v Ženeve povedala, že všetky informácie z ukrajinského mesta Buča naznačujú, že tamojšie útoky na civilistov aj ich zabíjanie boli cielené.



V hlavnom meste Ukrajiny Kyjev zahynulo od začiatku invázie ruských síl najmenej 89 osôb vrátane štyroch detí a 398 ľudí vrátane 20 detí utrpelo zranenia. V stredajšom vyhlásení zverejnenom na oficiálnom účte na Telegrame to podľa CNN uviedla samospráva Kyjeva.



Ruské sily dosiaľ v Kyjeve poškodili 167 domov, 44 škôl, 11 administratívnych budov, 26 materských škôl a jeden sirotinec. Ruské útoky okrem toho zasiahli aj dve športové a päť sociálnych zariadení, 17 zdravotníckych a desať kultúrnych centier a 48 objektov dopravnej infraštruktúry.



"V Kyjeve je to dnes už bezpečnejšie, avšak hrozba leteckých útokov stále pretrváva," varovalo mesto vo vyhlásení s tým, že obyvatelia, ktorí z Kyjeva odcestovali, by sa zatiaľ vracať nemali.