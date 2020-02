Počas štrajku vojenských policajtov v Brazílii postrelili senátora

Rio de Janeiro 20. februára (TASR) - V severobrazílskom štáte Ceará postrelili v stredu do hrude senátora po tom, ako sa pokúsil zasiahnuť do štrajku príslušníkov vojenskej polície, ktorí požadovali vyššie platy, informovala agentúra AP.



Senátora Cida Gomesa (56), bývalého guvernéra tohto štátu, podľa príspevku na Twitteri po incidente v meste Sobral hospitalizovali v neďalekej nemocnici. Podľa vyhlásenia nemocnice je Gomes v stabilizovanom stave a dýcha bez pomoci prístrojov.



Na videu, ktoré bolo zachytené počas incidentu, vidno senátora na traktore ako sa pokúša preraziť cez dav protestujúcich policajtov. Zo záberov nebolo bezprostredne jasné, odkiaľ výstrel prišiel.



Krátko predtým, ako sa politik vydal na protest, zverejnil na svojom Twitteri nahnevané video, v ktorom vyzýva ľudí, aby mu pomohli ukončiť štrajk.



V utorok vstúpil do štrajku neznámy počet policajtov frustrovaných z rokovaní so štátom o zvyšovaní ich miezd. V Brazílii je okrem iného povinnosťou vojenskej polície hliadkovať v uliciach a štrajky majú zakázané.