Počas štvrtej noci protestov zadržali vo Francúzsku najmenej 471 ľudí

Paríž/Marseille/Lyon 1. júla (TASR) - Najmenej 471 ľudí zadržali vo Francúzsku v noci na sobotu počas pokračujúcich protestov vyvolaných smrťou tínedžera, ktorého zastrelil policajt pri dopravnej kontrole na predmestí Paríža. Demonštranti vykradli aj obchod so zbraňami v Marseille a odniesli si odtiaľ lovecké pušky, no žiadnu muníciu. V noci na sobotu to uviedol denník The Guardian a spravodajská stanica France24, informuje TASR.



Protestujúci vtrhli do obchodu so zbraňami v centre Marseille. Policajti následne zadržali jedného človeka, ktorý mal pri sebe pušku s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajúcu z vykradnutého obchodu. Ten v súčasnosti strážia policajné jednotky. Policajti v meste zadržali celkovo 80 ľudí.



Polícia zasahovala aj v Paríži a mestách Lyon a Toulouse, v ktorých dohromady zatkla 156 osôb, a evakuovala aj parížske námestie Place de la Concorde. Demonštranti v meste Montpellier zasa v noci rozbíjali výklady obchodov.



Dve mestá v regióne Alsasko Colmar a Mulhouse v noci na sobotu zaviedli na niekoľko dní zákaz vychádzania pre maloleté osoby bez sprievodu dospelých, píše The Guardian.



Podľa francúzskeho ministra vnútra Géralda Darmanina však "násilné protesty už nie sú také intenzívne". Darmanin zároveň nadránom pricestoval do mesta Mantes-la-Jolie, aby sa poďakoval polícii a žandárom za ich nočnú službu.



Smrť 17-ročného tínedžera alžírskeho pôvodu bola bol zachytená na video, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok v meste Nanterre na predmestí Paríža. Incident vyvolal v celom Francúzsku vlnu násilných protestov.



Francúzsko pristúpilo v piatok k ďalším opatreniam zameraným na potlačenie nepokojov. Na celom území krajiny prestala od 21.00 h až do odvolania premávať autobusová a električková doprava. Zároveň je v zakázaný predaj zábavnej pyrotechniky so silnejším účinkom.



Darmanin zároveň oznámil, že počas štvrtej noci nepokojov nasadil do ulíc v celej krajine až 45.000 policajtov žandárov.