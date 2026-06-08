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Počas štyroch hodín zistili v Trenčianskom kraji vyše 120 priestupkov
Do akcie sa zapojilo 63 policajtov.
Autor TASR
Trenčín 8. júna (TASR) - Viac ako 120 dopravných priestupkov zistili policajti počas sobotnej (6. 6.) štvorhodinovej osobitnej kontroly na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Kontrola bola reakciou polície na zhoršenú dopravno-bezpečnostnú situáciu na krajských cestách. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Do akcie sa zapojilo 63 policajtov. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok vodičmi motorových aj nemotorových vozidiel pred jazdou alebo počas nej. Kontrolovali takisto dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom a porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví.
Počas akcie policajti zistili celkovo 123 priestupkov, vykonali 670 dychových skúšok. Zistili požitie alkoholu u desiatich vodičov nemotorových vozidiel (deväť cyklistov a jeden vodič motokolobežky). Zadržali dva vodičské preukazy a dve osvedčenia o evidencii vozidla.
„Najčastejšie zistené porušenia sa týkali najmä prekročenia rýchlosti jazdy, technického stavu vozidiel, používania bezpečnostných pásov, povinností vodiča, používania telefónu počas vedenia vozidla, ako aj ďalších porušení pravidiel cestnej premávky,“ priblížila hovorkyňa.
Do akcie sa zapojilo 63 policajtov. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok vodičmi motorových aj nemotorových vozidiel pred jazdou alebo počas nej. Kontrolovali takisto dodržiavanie povinností vodičov voči chodcom a porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví.
Počas akcie policajti zistili celkovo 123 priestupkov, vykonali 670 dychových skúšok. Zistili požitie alkoholu u desiatich vodičov nemotorových vozidiel (deväť cyklistov a jeden vodič motokolobežky). Zadržali dva vodičské preukazy a dve osvedčenia o evidencii vozidla.
„Najčastejšie zistené porušenia sa týkali najmä prekročenia rýchlosti jazdy, technického stavu vozidiel, používania bezpečnostných pásov, povinností vodiča, používania telefónu počas vedenia vozidla, ako aj ďalších porušení pravidiel cestnej premávky,“ priblížila hovorkyňa.