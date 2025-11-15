Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas surfovania na vlaku zahynula mladá Češka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Surfovanie na vlakoch je extrémne nebezpečný druh zábavy, pri ktorej ľudia jazdia na vonkajšej strane vlaku.

Autor TASR
Viedeň 15. novembra (TASR) - V rakúskej obci Blindenmarkt neďaleko Amstettenu v piatok v noci zomrela Češka, ktorá podľa polície spadla z vlakovej súpravy pri tzv. surfovaní. Trať po nešťastí uzavreli, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.

K nehode došlo v piatok večer okolo 22.00 h po tom, čo skupina mladých ľudí prevažne z Českej republiky vyliezla na vlakovú súpravu v Amstettene. Až v meste St. Pölten si všimli, že im jedna členka chýba. Incident nahlásili až okolo 03.00 h.

Po žene okamžite začali pátrať. Jej bezvládne telo našli medzi stanicami St. Georgen am Ybbsfelde a Blindenmarkt. Polícia sa podľa serveru Novinky.cz v súčasnosti snaží ženu v spolupráci s českými úradmi identifikovať, nakoľko jej skupina mladých ľudí poskytla len krstné meno obete.

Surfovanie na vlakoch je extrémne nebezpečný druh zábavy, pri ktorej ľudia jazdia na vonkajšej strane vlaku. V nadväznosti na tragickú udalosť železničiari na niekoľko hodín uzavreli trať medzi Amstettenom a mestom Ybbs an der Donau. Od približne 07.30 h na nej vlaky opäť premávajú.
