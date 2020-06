Počas útoku na vojenský konvoj v Mali zahynulo 24 vojakov

Bamako 16. júna (TASR) - Počas víkendového útoku na vojenský konvoj v centrálnej časti Mali zahynulo 24 vojakov a niekoľko ďalších je nezvestných. Podľa zdrojov z armády je za útok zodpovedná miestna skupina džihádistov.



V príspevkoch na sociálnej sieti armáda nezmienila počet nezvestných, no uviedla, že ôsmim vojakom sa podarilo uniknúť. K útoku na približbe tucet vojenských vozidiel došlo v nedeľu asi 100 kilometrov od hranice s Mauritániou.



Mali bojuje proti revolte džihádistov, ktorá vypukla na severe krajiny v roku 2012 a následne sa rozšírila do centrálnej časti, ako aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger. Konflikt si vyžiadal už tisícky mŕtvych vojakov i civilistov, zatiaľ čo mnoho ľudí muselo utiecť zo svojich domovov.



Centrálna časť Mali, ktorá je mozaikou viacerých etník, sa stala jedným z ohnísk konfliktu. Džihádisti pravidelne podnikajú útoky na vojenské ciele a príležitostne dochádza i k bojom medzi jednotlivými komunitami.