Počas útoku na západ Ukrajiny dron narušil vzdušný priestor Moldavska
Autor TASR
Kišiňov 13. mája (TASR) - Moldavské ministerstvo obrany v stredu potvrdilo narušenie vzdušného priestoru, ku ktorému došlo počas masívneho útoku ruskej armády na západnú Ukrajinu, keď jeden z dronov prenikol do moldavského vzdušného priestoru zo smeru od mesta Mohyliv-Podiľskyj vo Vinnyckej oblasti na západe Ukrajiny. Ako informovala britská stanica BBC, dron najprv nahlásili obyvatelia moldavského mesta Balti, píše TASR.
Dron následne pokračoval v lete smerom k okresu Ungheni a o 16:23 h preletel nad obcou Lapušna a smeroval na juh Moldavska.
Moldavské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení nešpecifikovalo krajinu pôvodu dronu, ale uviedlo, že daný incident bol „výsledkom masívneho ruského útoku na Ukrajinu“.
Vlna ruských dronových útokov, ku ktorej došlo v stredu za bieleho dňa na západe Ukrajiny, pripravila v meste Rivne o život najmenej troch ľudí. Počas útokov v Rivne, ale aj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, ako aj v Chmeľnyckej a Čerkaskej oblasti v strednej časti krajiny utrpelo zranenia ďalších najmenej 12 osôb.
Podľa agentúry AFP tieto útoky svedčia o zmene v stratégii vzdušných útokov zo strany Moskvy. Rusko útočí na ukrajinské mestá už viac než štyri roky, avšak svoje útoky dronmi a raketami zvyčajne podniká v priebehu noci.
Tentoraz však obyvatelia hlavného mesta Kyjev museli aj počas dňa hľadať útočisko na staniciach metra, keď sa rozozvučali sirény leteckého poplachu a starosta Vitalij Kličko oznámil, že systémy protivzdušnej obrany zasahujú voči dronom.
