Počas útoku na Západnom brehu Jordánu zahynuli traja Palestínčania

Ramalláh/Jeruzalem 22. augusta (TASR) - Traja Palestínčania zahynuli vo štvrtok pri zásahu dronom počas izraelskej vojenskej operácie v meste Túlkarm na Západnom brehu Jordánu, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Útok na utečenecký tábor v preplnenej štvrti mesta bol zameraný na ozbrojených militantov, uviedla izraelská armáda (IDF) vo vyhlásení. Taktiež oznámila, že došlo k zrážke s bojovníkmi a že jednotky rozkopali cesty v snahe odhaliť improvizované výbušné zariadenia ukryté pod betónovým povrchom vozovky. Obyvatelia hlásili, že streľbu a výbuchy počuli počas celého dopoludnia.



Žiadna z ozbrojených palestínskych frakcií bezprostredne neuviedla, že by obete patrili k jej členom.



Izraelské bezpečnostné sily zároveň informovali, že zatkli štyroch podozrivých v súvislosti so smrtiacim útokom militantných izraelských osadníkov na dedinu na Západnom brehu Jordánu. V spoločnom vyhlásení izraelská polícia a domáca spravodajská služba uvádzajú, že útok bol "vážnym teroristickým incidentom". Jeden z podozrivých bol podľa vyhlásenia maloletý.



Pri incidente minulý štvrtok zahynul 23-ročný Palestínčan a ďalší obyvateľ utrpel zranenia po vpáde desiatok maskovaných osadníkov do dediny. Štyri zatknuté osoby v súčasnosti vypočúva spravodajská služba, informovali izraelské médiá a úrady Izraela ozrejmili, že vyšetrovanie pokračuje.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy došlo na okupovanom Západnom brehu Jordánu k násilným zrážkam, keďže izraelské sily zintenzívnili operácie proti ozbrojeným militantným skupinám vrátane Hamasu a Iránom podporovaného Islamského džihádu.



Tisíce Palestínčanov zadržali a najmenej 637 ich prišlo o život. Mnohí z nich patrili k ozbrojeným bojovníkom, no ďalší boli len nezúčastnení civilisti. Palestínčania zasa zabili v Predjordánsku a vo východnom Jeruzaleme vyše tucet Izraelčanov.