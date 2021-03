Počas Veľkej noci bude takmer celé Taliansko v červenej zóne

Rím 12. marca (TASR) - Talianska vláda plánuje zaradiť od 3. do 5. apríla - v období veľkonočných sviatkov - takmer celú krajinu do červenej zóny, v ktorej platia najprísnejšie protipandemické opatrenia. Informovali o tom v piatok agentúry ANSA a AFP s odvolaním sa na dobre informované zdroje z prostredia vlády.



Vláda premiéra Maria Draghiho sa podľa týchto zdrojov chystá zaviesť nový režim opatrení už od 15. marca do 6. apríla, uvádza ANSA.



Podľa agentúry AFP by tak už od pondelka mal automaticky prejsť každý región s viac ako 250 prípadmi nákazy na 100.000 obyvateľov do červenej zóny s najvyšším stupňom rizika šírenia nákazy.



Údaje zdravotníckeho think-tanku GIMBE zo štvrtka naznačujú, že väčšina regiónov tak bude v červenej zóne.



Ako pripomína agentúra ANSA, v červených zónach sú napríklad otvorené iba obchody s nevyhnutným tovarom, zatiaľ čo reštaurácie a bary sú zatvorené a žiaci sa musia vzdelávať dištančne.



V celom Taliansku okrem toho stále platí zákaz nočného vychádzania a obmedzené je aj cestovanie medzi regiónmi.



Minister zdravotníctva Roberto Speranza uviedol, že tzv. bielych zón s najnižším rizikom šírenia nákazy sa veľkonočné obmedzenia nebudú týkať. V súčasnosti je jedinou bielou zónou Sardínia.



V Taliansku aktuálne platí štvrstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do bielych, žltých, oranžových alebo červených zón, a to v závislosti od rizika prenosu nákazy v nich.