Počas víkendového snemu AfD v Nemecku sa očakávajú veľké protesty

Essen 28. júna (TASR) - Mesto Essen v západnej časti Nemecka sa pripravuje na víkendový snem krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), na ktorom budú stranícki delegáti voliť nové vedenie. Polícia očakáva, že proti AfD príde protestovať až 100.000 ľudí, bezpečnostné zložky sú pripravené na približne 1000 ľavicových extrémistov. Miestni obyvatelia sa zároveň obávajú násilia. Podľa správy agentúry DPA informuje TASR.



Snem strany AfD sa bude konať v oblasti Rüttenscheid južne od centra mesta. Na brehu rieky Ruhr niekoľko kilometrov za mestom vyrástlo stanové mestečko aktivistov s názvom "Tábor proti rasizmu". Má kapacitu 4000 ľudí, no zapĺňalo sa už v piatok. Pôvodne ho organizátori chceli umiestniť bližšie k centru, avšak polícia im to nepovolila.



Prevádzkari niektorých podnikov a obchodov v piatok zabezpečovali okná a výklady s úmyslom vyhnúť sa škodám. Iné podniky majitelia úplne zatvorili, pretože sa tam podľa nich zákazníci beztak nedostanú. Nad oblasťou v piatok krúžil policajný vrtuľník. Automobilovú dopravu odklonili, zatvorili aj park s prírodným kúpaliskom. Obyvateľov pri vstupe polícia žiada o predloženie dokladu totožnosti, prichádzať môžu iba peši.



Snem strany AfD bude trvať celý víkend a očakáva sa zvolenie nového vedenia. Mesto Essen chcelo tomuto podujatiu zabrániť, no voči týmto snahám zakročil súd.