Počas vojenského cvičenia v Austrálii havarovalo lietadlo

Canberra 24. júla (TASR) - Počas medzinárodného vojenského cvičenia na severe Austrálie havarovalo spojenecké lietadlo. V stredu to uviedol austrálsky armádny predstaviteľ, podľa ktorého sa pilot katapultoval a je v poriadku. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ministerstvo obrany môže potvrdiť, že medzinárodný účastník cvičenia Pitch Black 24 je v bezpečí a v poriadku po tom, ako sa dnes ráno počas letových operácií katapultoval zo svojho lietadla," uviedol vo vyhlásení predstaviteľ austrálskeho ministerstva obrany. "Všetky lety boli po zvyšok dňa zrušené," dodal.



Nehoda sa udiala neďaleko mesta Darwin v austrálskom Severnom teritóriu. Predstaviteľ Talianska uviedol, že lietadlo bolo pravdepodobne súčasťou talianskeho kontingentu, ďalšie podrobnosti o nehode však nemal. Talianske vzdušné sily sa na cvičení zúčastnili po prvýkrát a v Austrálii mali 21 lietadiel.



Cvičenie Pitch Black sa koná každé dva roky ako príprava na komplikované vojenské misie s účasťou veľkého množstva lietadiel. Tento rok sa do leteckých manévrov zapojilo viac ako 140 strojov z 20 štátov.



AFP pripomína, že význam severoaustrálskeho pobrežia rastie, keďže je vstupnou bránou do potenciálnych ohnísk napätia v Taiwanskom prielive a Juhočínskom mori.



Vojenské cvičenia v tomto regióne však v uplynulom období sprevádzajú viaceré nehody. V auguste minulého roka zahynuli traja príslušníci americkej námornej pechoty pri havárii lietadla Bell Boeing V-22 Osprey so zvislým štartom.



Mesiac predtým zahynuli štyria Austrálčania, keď sa ich vrtuľník zrútil do mora počas nočných cvičení pri pobreží susedného štátu Queensland.