POČASIE SPÔSOBUJE KOMPLIKÁCIE: V Škótsku prerušili dodávky elektriny

Londýn 28. decembra (TASR) - Silný vietor a sneženie prerušili vo štvrtok dodávky elektrickej energie pre tisíce ľudí v Škótsku a na severe Anglicku. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo i vlakovú a leteckú dopravu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Pracovníci elektrárenských spoločností čelia pri opravách vedenia v niektorých pobrežných oblastiach Škótska vetru s rýchlosťou nad 120 kilometrov za hodinu. Zatiaľ sa podarilo obnoviť dodávky elektrickej energie do vyše 31.000 domácností, no vo štvrtok ráno bolo bez elektriny stále asi 14.000 odberateľov.



Elektrické vedenie poškodili padajúce konára a iné lietajúce predmety.



Búrka nazvaná Gerrit v celom Škótsku narušila vlakovú dopravu. Niektoré vlakové spoje boli úplne zrušené až do úplnej prehliadky železničných tratí. Pri jednom z incidentov padajúci strom zasiahol kabínu rušňovodiča, nikto však neutrpel zranenie. Niektoré cesty v Škótsku zablokoval aj sneh.



V Manchestri na severovýchode Anglicka polícia dostala v stredu večer viacero hlásení o "malom tornáde", ktoré poškodilo množstvo domov.



Londýnske letisko Heathrow zrušilo v stredu 18 letov na domácich trasách a ovplyvnené boli aj lety do iných európskych miest, napríklad do Barcelony a Berlína.