< sekcia Zahraničie
POČASIE ÚRADUJE: Pre husté sneženie v USA zatvorili cesty či školy
Starosta New Yorku Zohran Mamdani v nedeľu nariadil uzavretie ciest pre všetku dopravu okrem záchranárov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 23. február (TASR) — Severovýchod Spojených štátov zasiahlo husté sneženie sprevádzané silným vetrom. Desiatky miliónov Američanov od Washingtonu po štát Maine sa pripravujú na výdatné zrážky, pričom na niektorých miestach môže napadnúť až 60 centimetrov snehu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani v nedeľu nariadil uzavretie ciest pre všetku dopravu okrem záchranárov. Národná meteorologická služba (NWS) varovala, že pri najintenzívnejších zrážkach môže napadnúť päť až osem centimetrov snehu za hodinu, pričom extrémne počasie môže celkovo zasiahnuť vyše 50 miliónov ľudí.
Meteorológovia varovali aj pred výpadkami elektriny, spôsobenými ťažkým snehom a silnými nárazmi vetra. V neskorých večerných hodinách miestneho času boli bez elektriny už desaťtisíce domácností.
V New Yorku, kde žije viac ako osem miliónov ľudí, sú ulice, diaľnice a mosty uzavreté od nedele 21.00 h do pondelkového poludnia miestneho času. Podľa meteorológov má v tomto čase rýchlosť vetra v nárazoch dosahovať až 100 km/h.
Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vyhlásila núdzový stav už od nedeľného poludnia, aby bolo možné rýchlo nasadiť prostriedky na zvládnutie krízovej situácie.
Starostka Bostonu Michelle Wuová nechala v pondelok zatvoriť všetky školy a mestské budovy. „Prosíme všetkých, aby si vopred naplánovali potrebné veci, zostali v bezpečí a teple, a vyhli sa cestovaniu, aby sme mohli efektívne pracovať na poskytovaní verejných služieb a bezpečnosti,“ povedala.
Teploty vo viacerých častiach severovýchodu USA sa držia okolo nuly, takže sneh je ťažký a mokrý. Tým je približne dvojnásobne ťažší ako v obvyklých podmienkach a preto je aj jeho odhŕňanie veľmi namáhavé. Zároveň nadmerne zaťažuje elektrické vedenia a môže poškodiť strechy, prístrešky pre autá či stromy.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani v nedeľu nariadil uzavretie ciest pre všetku dopravu okrem záchranárov. Národná meteorologická služba (NWS) varovala, že pri najintenzívnejších zrážkach môže napadnúť päť až osem centimetrov snehu za hodinu, pričom extrémne počasie môže celkovo zasiahnuť vyše 50 miliónov ľudí.
Meteorológovia varovali aj pred výpadkami elektriny, spôsobenými ťažkým snehom a silnými nárazmi vetra. V neskorých večerných hodinách miestneho času boli bez elektriny už desaťtisíce domácností.
V New Yorku, kde žije viac ako osem miliónov ľudí, sú ulice, diaľnice a mosty uzavreté od nedele 21.00 h do pondelkového poludnia miestneho času. Podľa meteorológov má v tomto čase rýchlosť vetra v nárazoch dosahovať až 100 km/h.
Guvernérka štátu New Jersey Mikie Sherrillová vyhlásila núdzový stav už od nedeľného poludnia, aby bolo možné rýchlo nasadiť prostriedky na zvládnutie krízovej situácie.
Starostka Bostonu Michelle Wuová nechala v pondelok zatvoriť všetky školy a mestské budovy. „Prosíme všetkých, aby si vopred naplánovali potrebné veci, zostali v bezpečí a teple, a vyhli sa cestovaniu, aby sme mohli efektívne pracovať na poskytovaní verejných služieb a bezpečnosti,“ povedala.
Teploty vo viacerých častiach severovýchodu USA sa držia okolo nuly, takže sneh je ťažký a mokrý. Tým je približne dvojnásobne ťažší ako v obvyklých podmienkach a preto je aj jeho odhŕňanie veľmi namáhavé. Zároveň nadmerne zaťažuje elektrické vedenia a môže poškodiť strechy, prístrešky pre autá či stromy.