V dôsledku mrznúceho dažďa je situácia v Česku nevyspytateľná

Praha 7. februára (TASR) - Celú nedeľu platí na väčšine územia Česka výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pred poľadovicou a snežením, píše webová stránka Českého rozhlasu (ČRo).



Obzvlášť opatrní by mali byť ľudia v Zlínskom kraji a okolo juhomoravského mesta Veselí nad Moravou. Počasie môže skomplikovať dodávky elektrickej energie alebo zjazdnosť cestných komunikácií.



"Najväčšia pravdepodobnosť silnej poľadovice je na juhovýchode územia, kde sa silná vrstva poľadovice bude tvoriť predovšetkým v priebehu popoludnia a večera. Vzhľadom na to, že očakávame nízke teploty, tak poľadovica môže pretrvávať aj v nasledujúcich dňoch," hovorí pre iROZHLAS.cz meteorologička Blanka Gvoždíková.



Na väčšine miest navyše začne popoludní opäť výdatne snežiť. Podľa výstrahy, ktorá trvá až do pondelka, môže spadnúť ďalších 10-25 cm snehu.



"V priebehu nedeľného večera a noci budú zrážky na celom území postupne prechádzať v snehové. Preto je v platnosti výstraha pred novou snehovou pokrývkou. Slabšie sneženie očakávame na juhovýchode a tiež severozápade nášho územia," upozornila na webstránke ČRo ďalšia meteorologička, Jana Hujslová.