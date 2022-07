Počasie v Hřensku hasičom nepomáha,zrážky očakávajú až v piatok v noci

Praha 26. júla (TASR) - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v mieste požiaru v národnom parku České Švajčiarsko neočakáva do piatku takmer žiadne zrážky. Podľa riaditeľa Hasičského záchranného zboru (HZZ) Vladimíra Vlčka uhasenie požiaru závisí do veľkej miery práve od počasia, informuje TASR.



"Prvé zrážky by oblasť mali zasiahnuť v noci na sobotu a počas soboty, množstvo zatiaľ nie je možné príliš špecifikovať," uviedol ČHMÚ. V noci z utorka na stredu sa slabý až mierny severozápadný vietor zmení na severný. Silnejšie prúdenie vzduchu očakáva ČHMÚ v sobotu.



Ústav pripomenul, že v Česku až do odvolania platí výstraha pred rizikom vzniku a šírenia požiarov. ČHMÚ tiež uviedol, že je v úzkom kontakte s HZZ, ktorému poskytuje potrebné informácie.



Požiar v Českom Švajčiarsku pri nemeckých hraniciach vypukol v nedeľu ráno v rokline Malinový důl a zasiahol sedem hektárov porastu v oblasti medzi obcou Hřensko a turisticky obľúbenou Pravčickou bránou. Z dôvodu zosilnenia vetra a absencie zrážok sa v noci z pondelka na utorok rozšíril na 30 hektárov. Aktuálne ho hasí viac ako 400 hasičov.