Počasie v LA by sa malo zlepšiť, uplynula i platnosť istých varovaní

Los Angeles 16. januára (TASR) - Nárazy vetra a sucho pretrvávali v americkom Los Angeles aj v priebehu štvrtka, no postupne by sa počasie malo zlepšiť. Hasiči medzitým dúfajú, že sa im podarí uhasiť dva rozsiahle lesné požiare, ktoré pustošia oblasť, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



V stredu neskoro večer prestala v Los Angeles platiť väčšina výstrah pred nebezpečenstvom vzniku požiaru. V platnosti zostalo iba varovanie pre lokalitu východne od metropolitnej oblasti, kde sa očakával vietor s rýchlosťou 25 až 40 kilometrov za hodinu s nárazmi do 60 kilometrov za hodinu, uviedla Národná meteorologická služba USA.



Podľa služby sa približne od konca štvrtka zmení prúdenie vzduchu a od mora prinesie relatívnu vlhkosť, čo pomôže znížiť riziko požiarov. Očakáva sa však, že situácia sa zlepší iba krátkodobo a v nedeľu pravdepodobne dôjde k opätovnému vydaniu výstrah, píše Reuters.



Nový požiar vypukol v stredu v okrese San Bernardino východne od Los Angeles, pričom horel na ploche 14 hektárov, informovala spoločnosť Cal Fire. Ďalšie dva požiare v južnej Kalifornii boli z veľkej časti pod kontrolou.



Požiare, ktoré už jeden a pol týždňa vyčíňajú v Los Angeles, zachvátili územie takmer o veľkosti mesta Washington D.C. Podľa úradov si doposiaľ vyžiadali už najmenej 25 obetí. Zároveň došlo k poškodeniu či zničeniu vyše 12.000 domov a iných stavieb. Viac než 200.000 osôb bolo nútených opustiť svoje domovy.



Obnova po požiaroch, ktoré zanechali niektoré štvrte Los Angeles v tlejúcich ruinách, si vyžiada ohromujúce náklady v miliardách dolárov, uviedol v pondelok americký prezident Joe Biden.