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Počasie v USA narušilo oslavy Dňa vďakyvzdania
Organizátori sprievodu v New Yorku uviedli, že vzhľadom na očakávané nepriaznivé počasie a z bezpečnostných dôvodov sa rozhodli podujatie presunúť na sobotu.
Autor TASR
New York 26. novembra (TASR) — Nepriaznivé počasie vo štvrtok výrazne narušilo v USA oslavy významného sviatku - Dňa vďakyvzdania -, ktorý pripadá na posledný štvrtok v novembri. V New Yorku prvýkrát od roku 1924 odložili tradičný sprievod Macy's Thanksgiving Day Parade pre búrkový systém, ktorý zasiahol východné pobrežie USA. Extrémne počasie spôsobilo výpadky elektriny a komplikácie v doprave. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Búrkový systém nazývaný nor'easter podľa prevládajúceho smeru vetra, ktorý veje na pevninu prevažne zo severovýchodu, vo štvrtok priniesol na východné pobrežie USA intenzívny dážď a silný vietor.
Výpadky elektriny postihli dopoludnia miestneho času približne 530.000 odberateľov vo viacerých štátoch vrátane Virgínie, Severnej Karolíny a New Jersey. Tisíce letov meškali a stovky ďalších zrušili. V častiach štátu New York, ako aj v celom štáte New Jersey, bol preventívne vyhlásený núdzový stav.
Organizátori sprievodu v New Yorku uviedli, že vzhľadom na očakávané nepriaznivé počasie a z bezpečnostných dôvodov sa rozhodli podujatie presunúť na sobotu. Zmena termínu sa stala logistickou výzvou, pretože na štvrtkové vystúpenie sa pripravovali tisíce účinkujúcich, hudobníkov a technických pracovníkov.
Sprievod tradične putuje približne štyri kilometre cez Manhattan k obchodnému domu Macy's na Herald Square. Každoročne ho sledujú milióny ľudí. V minulosti, v rokoch 1942-44 - počas druhej svetovej vojny - ho zrušili, nikdy ho však neodložili.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani upozornil, že vietor s rýchlosťou 48 - 64 kilometrov za hodinu môže lámať konáre stromov a strhávať elektrické vedenia. Najhoršie podmienky majú panovať vo štvrtok večer, keď zároveň nastáva príliv.
Súčasťou sprievodu sú aj alegorické vozy a veľké balóny zobrazujúce obľúbené postavy z americkej popkultúry, rozprávok a komiksov. Mnohí ľudia sa tešili práve na balóny, ktoré - prácne nafúknuté – museli byť opäť vypustené. Pravidlá totiž zakazujú vypúšťanie balónov, ak nárazy vetra prekročia rýchlosť 55 kilometrov za hodinu. Vo štvrtok sa pritom očakávajú nárazy s rýchlosťou 80 - 97 kilometrov za hodinu.
Vedúci produkčného tímu sprievodu Will Coss zdôraznil, že bezpečnosť účastníkov a divákov je vždy prioritou. V tejto súvislosti pripomenul incident z roku 1997, keď silný vietor počas sprievodu strhol niekoľko balónov, pričom jeden z nich narazil do pouličnej lampy a jej úlomky zranili ženu, ktorá bola 24 dní v kóme. Iný balón sa vymkol spod kontroly, čo prinútilo policajtov prepichnúť ho. Ďalší balón vybuchol nad 42. ulicou a na okoloidúcich sa zosypali útržky ružových gumených „konfiet“.
Macy's Thanksgiving Day Parade vznikol vďaka newyorskému obchodnému reťazcu Macy's. Pôvodne sa nazýval Macy's Christmas Parade a jeho cieľom bolo odštartovať vianočnú nákupnú sezónu. Ikonické balóny sa prvýkrát objavili v roku 1927 a nahradili živé zvieratá, ktoré boli predtým súčasťou sprievodu.
Úplne zrušený bol naproti tomu ďalší obľúbený sprievod na Deň vďakyvzdania vo Filadelfii, považovaný za najstarší v USA. Organizátori podujatia, ktoré sa koná od roku 1920, ako dôvod uviedli takisto bezpečnosť divákov a účastníkov.
Deň vďakyvzdania patrí k najvýznamnejším sviatkom v Spojených štátoch. Milióny ľudí vtedy cestujú za svojimi rodinami, čo spôsobuje obrovský nápor na dopravu. Mnohí cestujúci v leteckej doprave sa však tento rok museli obrniť trpezlivosťou, keďže podľa údajov portálu FlightAware a televízie CNN bolo od stredy v celej krajine zrušených približne 450 letov a viac ako 6000 malo meškanie.
Na mnohých miestach boli uzavreté aj cesty. Viaceré pobrežné oblasti sú zaplavené a došlo aj k poškodeniu infraštruktúry, keď sa niekoľkometrové vlny preliali cez hrádze a zaplavili pobrežné regióny. V pobrežnom meste Pacifica neďaleko San Francisca sa časť dreveného móla, ktoré bolo pre svoj havarijný stav už predtým uzavreté, zrútila do Tichého oceánu. Vo Washingtone dostali obyvatelia varovanie, aby boli obzvlášť opatrní v určitých oblastiach pozdĺž rieky Potomac.
Búrkový systém nazývaný nor'easter podľa prevládajúceho smeru vetra, ktorý veje na pevninu prevažne zo severovýchodu, vo štvrtok priniesol na východné pobrežie USA intenzívny dážď a silný vietor.
Výpadky elektriny postihli dopoludnia miestneho času približne 530.000 odberateľov vo viacerých štátoch vrátane Virgínie, Severnej Karolíny a New Jersey. Tisíce letov meškali a stovky ďalších zrušili. V častiach štátu New York, ako aj v celom štáte New Jersey, bol preventívne vyhlásený núdzový stav.
Organizátori sprievodu v New Yorku uviedli, že vzhľadom na očakávané nepriaznivé počasie a z bezpečnostných dôvodov sa rozhodli podujatie presunúť na sobotu. Zmena termínu sa stala logistickou výzvou, pretože na štvrtkové vystúpenie sa pripravovali tisíce účinkujúcich, hudobníkov a technických pracovníkov.
Sprievod tradične putuje približne štyri kilometre cez Manhattan k obchodnému domu Macy's na Herald Square. Každoročne ho sledujú milióny ľudí. V minulosti, v rokoch 1942-44 - počas druhej svetovej vojny - ho zrušili, nikdy ho však neodložili.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani upozornil, že vietor s rýchlosťou 48 - 64 kilometrov za hodinu môže lámať konáre stromov a strhávať elektrické vedenia. Najhoršie podmienky majú panovať vo štvrtok večer, keď zároveň nastáva príliv.
Súčasťou sprievodu sú aj alegorické vozy a veľké balóny zobrazujúce obľúbené postavy z americkej popkultúry, rozprávok a komiksov. Mnohí ľudia sa tešili práve na balóny, ktoré - prácne nafúknuté – museli byť opäť vypustené. Pravidlá totiž zakazujú vypúšťanie balónov, ak nárazy vetra prekročia rýchlosť 55 kilometrov za hodinu. Vo štvrtok sa pritom očakávajú nárazy s rýchlosťou 80 - 97 kilometrov za hodinu.
Vedúci produkčného tímu sprievodu Will Coss zdôraznil, že bezpečnosť účastníkov a divákov je vždy prioritou. V tejto súvislosti pripomenul incident z roku 1997, keď silný vietor počas sprievodu strhol niekoľko balónov, pričom jeden z nich narazil do pouličnej lampy a jej úlomky zranili ženu, ktorá bola 24 dní v kóme. Iný balón sa vymkol spod kontroly, čo prinútilo policajtov prepichnúť ho. Ďalší balón vybuchol nad 42. ulicou a na okoloidúcich sa zosypali útržky ružových gumených „konfiet“.
Macy's Thanksgiving Day Parade vznikol vďaka newyorskému obchodnému reťazcu Macy's. Pôvodne sa nazýval Macy's Christmas Parade a jeho cieľom bolo odštartovať vianočnú nákupnú sezónu. Ikonické balóny sa prvýkrát objavili v roku 1927 a nahradili živé zvieratá, ktoré boli predtým súčasťou sprievodu.
Úplne zrušený bol naproti tomu ďalší obľúbený sprievod na Deň vďakyvzdania vo Filadelfii, považovaný za najstarší v USA. Organizátori podujatia, ktoré sa koná od roku 1920, ako dôvod uviedli takisto bezpečnosť divákov a účastníkov.
Deň vďakyvzdania patrí k najvýznamnejším sviatkom v Spojených štátoch. Milióny ľudí vtedy cestujú za svojimi rodinami, čo spôsobuje obrovský nápor na dopravu. Mnohí cestujúci v leteckej doprave sa však tento rok museli obrniť trpezlivosťou, keďže podľa údajov portálu FlightAware a televízie CNN bolo od stredy v celej krajine zrušených približne 450 letov a viac ako 6000 malo meškanie.
Na mnohých miestach boli uzavreté aj cesty. Viaceré pobrežné oblasti sú zaplavené a došlo aj k poškodeniu infraštruktúry, keď sa niekoľkometrové vlny preliali cez hrádze a zaplavili pobrežné regióny. V pobrežnom meste Pacifica neďaleko San Francisca sa časť dreveného móla, ktoré bolo pre svoj havarijný stav už predtým uzavreté, zrútila do Tichého oceánu. Vo Washingtone dostali obyvatelia varovanie, aby boli obzvlášť opatrní v určitých oblastiach pozdĺž rieky Potomac.