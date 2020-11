Počet aktívnych prípadov v Rakúsku klesol

Viedeň 29. novembra (TASR) - V Rakúsku pribudlo za 24 hodín 4047 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a 87 súvisiacich úmrtí. Informovala o tom v nedeľu agentúra APA s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Počet novonakazených klesol tak v porovnaní s predchádzajúcim dňom (4669), ako aj s nedeľou v predchádzajúcom týždni (5226). Keďže uzdravených (6301) bolo opäť viac ako novoinfikovaných, počet aktívnych prípadov sa znížil o 2341 na 59.605.



Celkovo podľahlo v Rakúsku komplikáciám spôsobeným ochorením COVID-19 3105 ľudí. Hospitalizovaných je 4251 osôb (-28), z toho sa 691 (+3) nachádza na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Od začiatku pandémie malo pozitívne výsledky testov 279.708 Rakúšanov, vyliečilo sa 216.998 nakazených (+6301).



Najviac nových prípadov nákazy pribudlo v Dolnom Rakúsku (762), Štajersku (692) a Hornom Rakúsku (647), Viedeň je až štvrtá so 621 prípadmi.



Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v rozhovore pre nedeľné vydanie denníka Kleine Zeitung varoval pred očakávaním skorého uvoľnenia protipandemických opatrení po skončení súčasného lockdownu. "Po 7. decembri budeme musieť žiť s ďalšími masívnymi obmedzeniami," povedal Kurz s tým, že v žiadnom prípade nedôjde k "unáhlenému" uvoľňovaniu opatrení.



Život s určitými obmedzeniami potrvá podľa kancelára ešte týždne, možno mesiace. Cieľom vlády je podniknúť "opatrné kroky" pri otváraní obchodov a návrate žiakov do škôl od 7. decembra, závisí to však od počtu infikovaných. Za každú cenu je treba zabrániť tretiemu lockdownu, čomu má pomôcť hromadné testovanie. antigénovými testami, ktoré sa začne 5. decembra.



V stredu vláda podľa Kurza predstaví svoje plány ohľadom otvorenia lyžiarskych stredísk. Hoci športové a rekreačné zariadenia nebude súčasťou prvej vlny uvoľňovania, vláda chce "v dohľadnej budúcnosti" umožniť viac športových aktivít najmä vonku. Na otázku, či druhý lockdown neprišiel neskoro, Kurz odpovedal, že ho chcel zaviesť oveľa skôr a v tvrdšej podobe, ale narazil na odpor niektorých strán a krajinských premiérov.