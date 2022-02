Počet Američanov, ktorí zomreli na covid, prekročil hranicu 900.000

Washington 5. februára (TASR) - Počet osôb, ktoré v Spojených štátoch podľahli koronavírusovému ochoreniu COVID-19, prekročil v piatok číslo 900.000, oznámila Univerzita Johnsa Hopkinsa (JHU) so sídlom v Baltimore.



TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od tlačovej agentúry AFP.



Táto bilancia dosiahla úroveň 800.000 vlani v polovici decembra. Hoci nové prípady infekcie súvisiace s koronavírusovým variantom omikron ubúdajú, denný počet úmrtí stále stúpa; aktuálne je to v priemere 2400 pacientov, vyplýva z vládnych údajov.



"Počet hospitalizácií zostáva vysoký, čo v niektorých oblastiach krajiny privádza kapacitu a pracovné sily nášho zdravotného systému na okraj možností," povedala riaditeľka Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenská.



Úmrtie na covid zvyčajne prichádza niekoľko týždňov po tom, ako sa osoba infikuje koronavírusom, čo vysvetľuje, prečo k prudkému nárastu úmrtí dochádza neskôr ako k nárastu nových prípadov nákazy.



Američania naďalej zomierajú na covid vo veľkých počtoch, pretože plne zaočkovaných je iba 64 percent tamojšieho obyvateľstva, a to aj napriek tomu, že sú všeobecne dostupné vysoko účinné vakcíny, konštatuje AFP.



Spojené štáty majú v absolútnom vyjadrení najviac úmrtí na covid; nasledujú Brazília a India.



Covidová pandémia od svojho vypuknutia v decembri 2019 pripravila o život celosvetovo už najmenej 5,7 milióna ľudí, vyplýva z piatkového sumáru AFP. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však tvrdí, že skutočný počet môže byť dvoj- až trojnásobne vyšší.