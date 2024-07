Počet azylantov v Holandsku a v Európe klesá už tretí mesiac po sebe

Brusel/Amsterdam 15. júla (TASR) - Počet žiadostí o poskytnutie azylu v Holandsku sa dostal na najnižšiu úroveň za posledných 13 mesiacov a klesá už tretí mesiac po sebe, čo zodpovedá všeobecnému trendu v Európe. Na pondelňajšie správy holandských médií upozornil spravodajca TASR.



Denník Algemeen Dagblad pripomenul, že oveľa menej migrantov sa plaví cez Stredozemné more z Líbye alebo Tuniska, pričom úrady tvrdia, že nepoznajú dôvod.



Podľa údajov holandského Imigračného a naturalizačného úradu (IND) podalo v júni v Holandsku svoju prvú žiadosť o azyl 2040 ľudí, čo je najnižší počet za 13 mesiacov. Pred rokom to bolo 3039 prvých žiadostí o získanie právnej ochrany.



Niekoľko mesiacov po sebe klesá aj celkový počet žiadostí o azyl vrátane druhých žiadostí a žiadostí o zlúčenie rodiny.



Predstavitelia IND pre denník AD priznali, že tento pokles "ťažko vysvetliť", čísla však naznačujú, že výrazne klesol najmä počet Sýrčanov žiadajúcich o azyl. Stále sú najpočetnejšou skupinou žiadateľov, no ich počet je najnižší za posledných 13 mesiacov.



Napriek uvedenému poklesu azylantov z posledných mesiacov je celkový počet žiadostí o azyl v tomto roku vyšší ako v rovnakom období v rokoch 2023 a 2022.



Takmer 70.000 ľudí v súčasnosti žije v útulkoch a núdzových prístreškoch pre utečencov na území celého Holandska. Asi 20.000 z nich už získalo štatút utečenca a povolenie na pobyt, čakajú však, kým sa uvoľní vhodné bývanie, aby sa mohli vysťahovať z azylových stredísk.



Portál NL Times pripomenul, že viacero mesiacov po sebe klesá aj celkový počet žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Európy. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zaregistrovala v prvej polovici tohto roka viac ako 76.000 príchodov do Európy, čo je oveľa menej než takmer 300.000 za celý rok 2023. A Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex v uplynulých mesiacoch nahlásila až o tretinu menej pokusov o nelegálny vstup utečencov do Európy.



Existuje viacero možných príčin poklesu počtu azylantov prechádzajúcich z Líbye alebo Tuniska do Európy. V Stredozemnom mori bolo v posledných mesiacoch veľa búrok. EÚ uzavrela dohody týkajúce sa migrácie s Tuniskom aj s Egyptom, ktoré týmto krajinám poskytli miliardy eur, aby zabránili žiadateľom o azyl prechádzať do Európy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)