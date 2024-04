Štúdia: Počet bicyklov v Paríži už prekonal autá

Paríž 12. apríla (TASR) - Bicykle ako prostriedok dopravy v Paríži už svojím počtom prekonali autá. Uvádza to najnovšia štúdia, na ktorú sa vo štvrtok odvolal zástupca starostky.



"Kto by pred desiatimi rokmi predpovedal, že bicykle prekonajú autá. Áno, už sa to stalo," napísal zástupca starostky poverený dopravou David Belliard na sociálnej sieti X citovaný agentúrou AFP.



Štúdia Inštitútu pre Parížsky región, ktorý má na starosti urbanistické plánovanie, zistila, že Parížania si zvolili bicykel pre 11,2 percenta ciest v rámci mesta a autá iba pre 4,3 percenta ciest.



Chôdzu si zvolili pre väčšinu ciest, teda pre 53,5 percenta, po nej nasledovala verejná doprava s 30 percentami.



Štúdiu robili od októbra 2022 do apríla 2023 na vzorke 3337 obyvateľov Parížskeho regiónu vo veku 16 až 80 rokov, ktorých pohyb sledovali a ktorí vyplnili cestovný zápisník.



V rámci opatrení na splnenie cieľov klimatickej zmeny Paríž výrazne investuje do cyklistických trás a znížil aj počet parkovacích možností.



Autá sú stále hlavným prostriedkom dopravy na parížskych predmestiach. Je však nádej, že veľké rozšírenie predmestských liniek metra, ktoré sa budujú, pomôže znížiť používanie osobných vozidiel. Tie sú totiž hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia a emisií skleníkových plynov.