Počet cestujúcich na letisku v Dubaji prekonal úroveň pred pandémiou

Dubaj 19. februára (TASR) - Letisko Dubai International Airport (DXB), najrušnejšie medzinárodné letisko na svete, zaznamenalo v minulom roku nárast osobnej dopravy o 31,7 % na 86,9 milióna cestujúcich. Tento počet prekonalo aj úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Oznámil to v pondelok prevádzkovateľ letiska, spoločnosť Dubai Airports. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, v roku 2019, čo bol posledný rok predtým ako pandémia uzemnila globálnu osobnú leteckú dopravu, prešlo cez letisko DXB 86,4 milióna cestujúcich.



Dubaj, najväčšie turistické a obchodné centrum na Blízkom východe, sa po pandémii rýchlo otvoril. To spolu s prílevom Rusov a podnikateľov, ako aj voľnejšími sociálnymi a vízovými pravidlami pomohlo oživiť obnovu ekonomiky v Dubaji, ktorá zaznamenala tiež nárast cien nehnuteľností a nájomného.



Do Indie smerovalo v minulom roku najviac cestujúcich z dubajského letiska, a to 11,9 milióna osôb. Nasledovali Saudská Arábia (6,7 milióna cestujúcich), Británia (5,9 milióna) a Pakistan (4,2 milióna).



Spoločnosť Dubai Airports predpovedá, že v roku 2024 prejde cez letisko v DXB 88,8 milióna cestujúcich, čo by bolo blízko jeho rekordného maxima 89,1 milióna osôb v roku 2018.



Letisko DXB je prepojené s 262 destináciami v 104 krajinách sveta prostredníctvom 102 medzinárodných dopravcov, uvádza sa vo vyhlásení.